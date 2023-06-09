Нарушения прав предпринимателей пресекла прокуратура Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы финансирования в рамках госзаказа частных дошкольных организаций удалось разрешить прокуратуре Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Жамбылской области, в марте этого года прокурор города Тараза встречался с работающими в сфере дошкольного образования предпринимателями в рамках проекта «Сенім маршруты».

Отметим, проект «Сенім маршруты» инициирован прокуратурой в целях установления обратной связи с населением, повышения правовой грамотности, предупреждения жалоб со стороны граждан и пресечения систематических правонарушений.

В ходе встречи предприниматели рассказали о низких объемах подушевого финансирования, которое выплачивается частным дошкольным организациям в рамках госзаказа. Поэтому предприниматели испытывают трудности с выплатой заработной платы своим работникам, с содержанием объектов.

Надзорный орган принял в производство данный вопрос. В ходе проведенного анализа проблемы доводы предпринимателей подтвердились.

Установлено, что, несмотря на рост в этом году величины месячных расчетных показателей и других значимых коэффициентов, объем подушевого финансирования по сравнению с 2022 годом не изменился.

Соответственно, фонд оплаты труда в частных дошкольных организациях не был увеличен, и в результате оказались ущемлены права 2 123 работников. Помимо этого, по причине инфляции у 230 предпринимателей возникли трудности с возмещением расходов на содержание объектов.

В итоге по акту прокурорского надзора объем финансирования частных дошкольных организаций по госзаказу был увеличен на 1,5 млрд тенге. Объем подушевого финансирования в городских детских садах вырос на 4,4 тыс тенге, в сельских - на 5 тыс. тенге.

Тем самым надзорный орган защитил права предпринимателей и работников сферы дошкольного образования.

На сегодняшний день предпринимателям выплачено около 500 млн тенге. До конца июня 2023 года планируется выплатить еще 250 млн тенге.

Принцип подушевого финансирования положительно сказывается на качестве образовательных услуг. Защита прав и законных интересов предпринимателей находится на особом контроле в надзорном органе, подчеркнули в прокуратуре Жамбылской области.