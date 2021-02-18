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Нарушения по программе «Нұрлы жер» выявили прокуроры Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Февраля 2021, 11:32
Нарушения по программе «Нұрлы жер» выявили прокуроры Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прокуроры Карагандинской области выявили нарушения по программе «Нурлы жер». В ходе проверки было взыскано 30 млн тенге с недобросовестных арендаторов и сняты с учета более 2 тысячи лиц, которые не подпадали под условия программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Незаконное распределение жилья и постановка на учет лиц, не нуждающихся в улучшении жилищных условий по программе «Нұрлы жер», неправомерное изменение договоров о госзакупках и сотни других нарушений выявлены в Карагандинской области.

Благодаря вмешательству прокуроров 89 очередников получили долгожданное жилье и 110 смогли оформить статус арендатора, что открыло им доступ для государственных услуг.

«С недобросовестных арендаторов взыскано 30 млн тенге и высвобождено 13 квартир, в 8 из которых были заселены действительно нуждавшиеся. 2 540 лиц сняты с учета, поскольку не подпадали под условия программы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Претензии предъявлены и подрядчикам, которые по актам надзора вернули в государственный бюджет свыше 440 млн тенге.


Карагандинская область   Генпрокуратура   Жилье  
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