14 Июля 2022 21:03

Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Несколько нарушений в сфере оказания медуслуг по линии медстархования выявили за первый квартал этого года в Карагандинской области. Как проводится мониторинг оказания медицинской помощи в регионе рассказали в Фонде медстрахования региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области 108 медорганизаций являются поставщиками ФСМС и оказывают медицинскую помощь населению региона, 52% из них – частные. Все учреждения, которые заключили договоры с Фондом, подвергаются различным видам мониторинга, в том числе по обращениям населения.

«У нас есть свой график проверок. При проактивном мониторинге, в случае выявления нарушений, организации дается время на устранение нарушений. Если не исправили, накладываем штрафные санкции. По некоторым нарушениям применяются меры в виде начисления неустойки. Наша задача – чтобы медицинская организация на те деньги, которые мы ей выделяем, обеспечивала качественную медицинскую помощь, и эта помощь была доступной», – пояснил директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

За 1-й квартал этого года за выявленные нарушения Фонд медстрахования принял меры экономического воздействия на сумму около 300 млн тенге. Среди основных нарушений – отклонение от стандартов и клинических протоколов диагностики и лечения, неправильное заполнение документации.

«Бывают обращения, когда медорганизации незаконно заставляют пациента доплачивать за ту услугу, которая предусмотрена пакетом ГОБМП или ОСМС. Когда вы сталкиваетесь с тем, что вам оказали помощь некачественно, необоснованно отказали в ней или требуют оплату, первая инстанция, куда нужно обратиться, – служба поддержки пациентов этой организации, которая должна решить вопрос по принципу «здесь и сейчас». Согласно приказу МЗ РК, она есть в каждой медорганизации. Если они там ничего не решили, идите к руководству, администрации. Если и там не помогли, звоните в управление здравоохранения или напрямую в Фонд медстрахования. У нас уже на протяжении трех лет работает контакт-центр 1406. Плюс много других каналов обратной связи – это мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт fms.kz, телеграмм-бот @SaqtandyryBot», – говорит Фазыл Копобаев.