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    22:56, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Нарушения педагогической этики отмечают в школах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 559 организациях образования Северо-Казахстанской области действуют советы по педагогической этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как работают консультативно-совещательные органы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов, рассказала на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова.

    «В советы по педагогической этике поступило 42 обращения. Преимущественно касаются они нарушения педагогической этики, разногласий между коллегами, администрацией и педагогами. Имеются обращения по трудовой дисциплине педагогов и режиме работы во время ограничительных мер, тарификации. Члены советов рекомендовали администрации школ активизировать разъяснительную работу среди педагогов по вопросам педагогической этики, пересмотреть часовую нагрузку и должностные обязанности. В одной из школ рекомендовано вынести дисциплинарное взыскание. На основании этой рекомендации педагогу объявлен строгий выговор за нарушение педагогической этики», - проинформировала А.Сураганова.

    Она подчеркнула, что решения совета по педагогической этике носят рекомендательный характер. Привлекать или не привлекать педагога к дисциплинарной ответственности решает руководитель организации образования.

    «Разбирательства в отношении педагога и принятые на их основании решения могут быть преданы гласности только с его согласия», - добавила А.Сураганова.

    В состав советов по педагогической этике входят 1684 педагога, 1303 представителя управлений и отделов образования, профсоюзов, неправительственных организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность в отрасли образования, 698 ветеранов педагогического труда.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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