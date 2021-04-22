Нарушения педагогической этики отмечают в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 559 организациях образования Северо-Казахстанской области действуют советы по педагогической этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как работают консультативно-совещательные органы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов, рассказала на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова.

«В советы по педагогической этике поступило 42 обращения. Преимущественно касаются они нарушения педагогической этики, разногласий между коллегами, администрацией и педагогами. Имеются обращения по трудовой дисциплине педагогов и режиме работы во время ограничительных мер, тарификации. Члены советов рекомендовали администрации школ активизировать разъяснительную работу среди педагогов по вопросам педагогической этики, пересмотреть часовую нагрузку и должностные обязанности. В одной из школ рекомендовано вынести дисциплинарное взыскание. На основании этой рекомендации педагогу объявлен строгий выговор за нарушение педагогической этики», - проинформировала А.Сураганова.

Она подчеркнула, что решения совета по педагогической этике носят рекомендательный характер. Привлекать или не привлекать педагога к дисциплинарной ответственности решает руководитель организации образования.

«Разбирательства в отношении педагога и принятые на их основании решения могут быть преданы гласности только с его согласия», - добавила А.Сураганова.

В состав советов по педагогической этике входят 1684 педагога, 1303 представителя управлений и отделов образования, профсоюзов, неправительственных организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность в отрасли образования, 698 ветеранов педагогического труда.