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    23:00, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Нарушения ПДД выявляют с помощью квадрокоптеров на трассах ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - На территории Восточно-Казахстанской области в период с 14 по 21 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Кроме того, на участках с высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий для предупреждения аварийности и выявления нарушителей задействован специальный квадрокоптер.

    В ходе такого патрулирования 14 июля около 13.40 часов на 58 километре автодороги «Усть-Каменогорск – Алтай» 35-летний водитель автомобиля УАЗ совершил обгон транспортного средства КамАЗ с выездом на полосу встречного движения в зоне ограниченной видимости, нарушив тем самым требования дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен».

    В отношении указанного водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КРКобАП, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.


    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Транспорт Борьба с преступностью Развитие IT технологий в Казахстане Правоохранительные органы
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