Нарушения ПДД выявляют с помощью квадрокоптеров на трассах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - На территории Восточно-Казахстанской области в период с 14 по 21 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, на участках с высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий для предупреждения аварийности и выявления нарушителей задействован специальный квадрокоптер.

В ходе такого патрулирования 14 июля около 13.40 часов на 58 километре автодороги «Усть-Каменогорск – Алтай» 35-летний водитель автомобиля УАЗ совершил обгон транспортного средства КамАЗ с выездом на полосу встречного движения в зоне ограниченной видимости, нарушив тем самым требования дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен».

В отношении указанного водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КРКобАП, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.

