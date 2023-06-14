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    16:31, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Нарушения ПДД на свыше 1,3 млн тенге совершил житель Петропавловска

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    Фото: polisia.kz
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Очередного любителя быстрой езды выявили в Петропавловске интеллектуальные видеосистемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 24 мая по 8 июня видеосистемы зафиксировали 56 фактов превышения скорости автомобилем ВАЗ-21101 на иностранном учете. Страховой полис на автомобиль зарегистрирован не был. Стражи порядка внесли ориентировку на него в базу данных по категории «неустановленный водитель». С этого момента камеры самостоятельно искали его в автопотоке. С помощью приложения «Мегакам.Қорғау» сотрудники группы розыска управления МПС ДП СКО в короткие сроки обнаружили и остановили автомобиль.

    «За рулем находился 29-летний петропавловец. За многочисленные нарушения скоростного режима ему предстоит уплатить штрафы на сумму свыше 1,3 млн тенге. Также штраф в 10 месячных расчетных показателей следует за управление без страхового полиса. Автомобиль водворен на спецстоянку. С 8 июня в области проводится ОПМ «Борышкер». За шесть дней ОПМ установлено 4745 неплательщиков по административным штрафам», — сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

    Всего с начала года посредством видеосистем автоматической фиксации в области выявлено 15525 нарушений ПДД. Современные технологии — надежный инструмент полицейских, направленный на повышение дисциплины участников движения и укрепление дорожной безопасности.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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