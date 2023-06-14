Нарушения ПДД на свыше 1,3 млн тенге совершил житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Очередного любителя быстрой езды выявили в Петропавловске интеллектуальные видеосистемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 24 мая по 8 июня видеосистемы зафиксировали 56 фактов превышения скорости автомобилем ВАЗ-21101 на иностранном учете. Страховой полис на автомобиль зарегистрирован не был. Стражи порядка внесли ориентировку на него в базу данных по категории «неустановленный водитель». С этого момента камеры самостоятельно искали его в автопотоке. С помощью приложения «Мегакам.Қорғау» сотрудники группы розыска управления МПС ДП СКО в короткие сроки обнаружили и остановили автомобиль.

«За рулем находился 29-летний петропавловец. За многочисленные нарушения скоростного режима ему предстоит уплатить штрафы на сумму свыше 1,3 млн тенге. Также штраф в 10 месячных расчетных показателей следует за управление без страхового полиса. Автомобиль водворен на спецстоянку. С 8 июня в области проводится ОПМ «Борышкер». За шесть дней ОПМ установлено 4745 неплательщиков по административным штрафам», — сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

Всего с начала года посредством видеосистем автоматической фиксации в области выявлено 15525 нарушений ПДД. Современные технологии — надежный инструмент полицейских, направленный на повышение дисциплины участников движения и укрепление дорожной безопасности.