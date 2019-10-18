Нарушения на мусорном полигоне фиксируют экологи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вновь остро встал вопрос работы мусорного полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только в этом году на полигоне произошло несколько возгораний. Запах и смог особенно чувствуют жители окраинных микрорайонов города и близлежащих к свалке сел.И.о руководителя департамента экологии Азамат Бектасов говорит, что проверки ведомство проводило неоднократно.

«В 2016-2017 годы выявлено 10 нарушений. Приняты меры административного взыскания на общую сумму в 500 тысяч тенге. В 2018 году проводились внеплановые проверки. Основанием для них являются обращения граждан, которые зачастую бьют тревогу из-за задымления микрорайонов. По всем фактам даются предписания по устранению нарушений», - сказал А.Бектасов.

Он добавил, что причиной возгораний на полигоне являются нарушения в технологии складирования отходов.

«Захоронение отходов проходит в теплое время происходит ежесуточно. В холодные дни — один раз в трое суток. Мероприятия по уплотнению не проводятся, в связи с чем случаются частые самовозгорания. По пояснению самого предприятия, у них есть выделенный земельный участок для разработки карьера и получения инертного материала, который используется в качестве изолирующего слоя. Однако участок не разрабатывается из-за отсутствия финансовых средств и специальной техники», - отметил А.Бектасов.

С 2018 года полигон передан в доверительное управление ТОО «Кызылжар Тазалык». Экологи считают, что в ситуацию должны вмешаться местные исполнительные органы. В противном случае недалеко и до экологической катастрофы.

«Согласно законодательству, местные исполнительные органы должны предусматривать создание и функционирование необходимой инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса по сбору, транспортировке, сортировке, размещению на полигонах. То есть, по мере возможности выделять какие-то суммы для дальнейшего содержания полигона», - сказал А.Бектасов.

И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахыт Ильясов говорит, что спецтехнику для буртовки, бульдозеры, экскаваторы предприятие уже приобрело. В дальнейшем будут устанавливать мусоросортировочный комплекс.

«В рамках договора доверительного управления составлен план, по которому предприятие должно провести соответствующие мероприятия по реконструкции полигона, улучшению материально-технической базы, установке сортировочного комплекса. Рассчитан он до 2025 года. Раньше такого четкого плана не было», - сказал Б.Ильясов.

А.Бектасов отметил, что предприятие действительно планирует в ближайшее время установить на полигоне мусоросортировочную линию. С ее запуском уменьшится нагрузка на полигон и станет меньше возгораний.

Ранее мы уже рассказывали о проблемах полигона в Петропавловске. Свалке, расположенной неподалеку от села Шаховское, 23 года. За это время он накопил свыше 1 млн тонн мусора при проектной мощности в 1,4 млн тонн. Срок окончания действия полигона – 2024 год.