Нарушения на более 20 млн тенге среди работодателей выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К административной ответственности за нарушение действующего законодательства привлечены 112 юрлиц. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель – главный государственный инспектор труда управления инспекции труда Алматы Еркинбек Амиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением с начала года проведено 230 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 294 нарушений норм трудового законодательства, и выдано 159 предписаний об устранении нарушений.

«Привлечено к административной ответственности 112 юридических лиц на сумму 20,4 млн тенге. За несвоевременную выплату зарплаты 82 юрлица на сумму 13,3 млн тенге», - отметил спикер.

Он также добавил, какие нарушения больше всего выявляются со стороны работодателей.

«Здесь разные причины, есть и объективные, и субъективные. Но больше всего это отсутствие договоров, невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в установленные сроки, а также компенсации за праздничные и выходные дни, за работу в ночное время. Отметим, что согласно статьи Трудового кодекса, работодатель обязан выплачивать заработную плату не позднее 10 числа каждого месяца», - заявил Еркинбек Амиргалиев.

Спикер также добавил, что для разъяснения норм трудового законодательства на предприятиях города проведено 82 встреч с участием 1716 человек. Даны разъяснения по нормам трудового законодательства 451 гражданину. Задолженность по заработной плате погашена на 177 предприятиях на сумму 116,4 млн тенге, тем самым защищены трудовые права 764 работников.

«Осуществлен мониторинг и регистрация 27 551 коллективного договора, заключенного на предприятиях города (с начала 2023 года - 100 КД)», - добавил он.

На предприятиях города также выявлено и зарегистрировано 30 несчастных случаев, связанных с производством. Количество пострадавших - 31, из них со смертельным исходом – 4, получили травмы тяжелой степени – 9, травмы легкой степени – 18.

По данным главного инспектора труда, в Алматы насчитывается 113 916 действующих предприятий, количество наёмных работников - 897 925.



