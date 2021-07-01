Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана
«Частыми нарушениями стали такие факты, как незаконное начисление заработной платы сотрудникам и присваивание их бухгалтерами, закупка товаров и продуктов по завышенным ценам, растрата вверенного имущества. Например, в одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге.
Имели место факты хищений бюджетных средств, предназначенных на благоустройство и текущий ремонт территорий и зданий. Так, в одной спецшколе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было похищено 3 млн тенге. Деньги были выделены на ремонт кровли столовой», - сообщили в агентстве.
Как отмечается, по всем нарушениям на данный момент проводятся следственные мероприятия.
«Эти факты были выявлены благодаря глубокому и всестороннему анализу, проведённому сотрудниками финансовой разведки Агентства. Это позволит проводить проверки и выявлять нарушения в социальных учреждениях без вмешательства в их деятельность. Все выявленные нарушения были переданы Службе экономических расследований», - отметили в агентстве.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев определил защиту прав детей приоритетом. Глава государства указал на то, что обязательства по обеспечению всех прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны исполняться безукоризненно.
Во исполнение поручений Главы государства Агентством по финмониторингу РК совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин подписан меморандум о взаимодействии и начат социальный проект Qamqor .
Данный проект направлен не просто на выявление правонарушений, но и на устранение слабых точек в системе защиты прав детей.
Уже установлены риски в 15 учреждениях. В производстве находятся 16 уголовных дел.