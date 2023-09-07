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    08:37, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нарушения на 45,6 млрд тенге выявила аудиторская проверка в Жамбылской области

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    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предстоящие судебные разбирательства, административные штрафы и дисциплинарная ответственность – в акимате Жамбылской области отчитывался председатель ревизионной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Назначенный 5 сентября на должность акима Жамбылской области Ербол Карашукеев начал работу с результатов государственного аудита.

    Как сообщили в пресс-службе акимата области, глава региона заслушал отчет председателя ревизионной комиссии по Жамбылской области Руслана Мелдебекова, доложившего об итогах деятельности ревизионной комиссии, о нарушениях и недостатках, выявленных в результате проведения государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий.


    За восемь месяцев 2023 года ревизионной комиссией проведено 10 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий. Государственным аудитом охвачено 238,4 млрд тенге бюджетных средств.

    По итогам проведенного государственного аудита выявлено 572 нарушения процедурного характера, 30 системных проблем и нарушения на сумму 45,6 млрд тенге.

    «К 40 сотрудникам учреждений и организаций применены меры дисциплинарной ответственности. Кроме того, на 70 сотрудников наложен административный штраф на общую сумму 35,3 млн тенге.


    В связи с неправомерными действиями со стороны должностных лиц ревизионной комиссии три материала направлены в судебные органы», - сообщил Руслан Мелдебеков.

    Ербол Карашукеев дал конкретные поручения по обеспечению законности и правопорядка, отметили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщалось, Указом Главы государства 47-летний Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области. Предыдущая должность: министр сельского хозяйства Республики Казахстан.


    Теги:
    Жамбылская область Экономика
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