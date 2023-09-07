Нарушения на 45,6 млрд тенге выявила аудиторская проверка в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предстоящие судебные разбирательства, административные штрафы и дисциплинарная ответственность – в акимате Жамбылской области отчитывался председатель ревизионной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Назначенный 5 сентября на должность акима Жамбылской области Ербол Карашукеев начал работу с результатов государственного аудита.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, глава региона заслушал отчет председателя ревизионной комиссии по Жамбылской области Руслана Мелдебекова, доложившего об итогах деятельности ревизионной комиссии, о нарушениях и недостатках, выявленных в результате проведения государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий.

За восемь месяцев 2023 года ревизионной комиссией проведено 10 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий. Государственным аудитом охвачено 238,4 млрд тенге бюджетных средств.

По итогам проведенного государственного аудита выявлено 572 нарушения процедурного характера, 30 системных проблем и нарушения на сумму 45,6 млрд тенге.

«К 40 сотрудникам учреждений и организаций применены меры дисциплинарной ответственности. Кроме того, на 70 сотрудников наложен административный штраф на общую сумму 35,3 млн тенге.

В связи с неправомерными действиями со стороны должностных лиц ревизионной комиссии три материала направлены в судебные органы», - сообщил Руслан Мелдебеков.

Ербол Карашукеев дал конкретные поручения по обеспечению законности и правопорядка, отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, Указом Главы государства 47-летний Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области. Предыдущая должность: министр сельского хозяйства Республики Казахстан.