Нарушения на 250 млн тенге выявили при реализации Дорожной карты занятости в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала внешний анализ коррупционных рисков в сфере занятости и трудовых отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по противодействию коррупции сообщили, что анализ будет проходить в управлении государственной инспекции труда, координации занятости и социальных программ и городском отделе занятости социальных программ.

В 2019 году уже проводился внешний анализ коррупционных рисков в социальной сфере и оказания социальных услуг лицам с ограниченными возможностями. Сферу трудовых отношений анализируют впервые.

«По итогам прошлого анализа внедрен портал социальных услуг с оцифровкой пяти процессов. Лица с инвалидностью могут дистанционно заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации. Однако, как показал предварительный мониторинг, еще не все процессы реализованы в полной мере», - отметил руководитель департамента по противодействию коррупции Жаркын Галымов.

Особое внимание будут уделять реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Согласно информации ревизионной комиссии, по области выявлены нарушения по реализации программы на общую сумму 250 млн тенге.

По мнению Антикоррупционной службы, основными коррупционными рисками являются неэффективное использование бюджетных средств и фиктивные рабочие места. Основная функция по мониторингу рабочих мест, занятости населения лежит на местных исполнительных органах в сфере занятости и реализации социальных программ.

Анализ будет проводиться с 17 марта по 15 апреля.

Располагающие информацией о нарушениях в анализируемой сфере могут сообщить об этом на электронный адрес sko94@list.ru.