Нарушения на 17 млрд тенге: в Минтуризма и спорта дали пояснения

Напомним, ранее ВАП завершила государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов.

Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму около 17 млрд тенге. В их числе:

финансовые нарушения — 348 млн тенге;

неэффективное планирование — 2,8 млрд тенге;

неэффективное использование средств — 13,7 млрд тенге.

В Минтуризма и спорта сообщили, что аудит ВАП проходил в рабочем порядке и при полном взаимодействии. Все необходимые материалы были представлены. Часть выявленных замечаний была устранена в ходе проверки.

- Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отраженные в публикации факты относятся к вопросам, которые уже находятся в процессе рассмотрения или включены в реализацию текущих реформ, - отметила пресс-секретарь министерства Балым Адамиденова.

По ее словам, большинство проблем, на которые указала ВАП, связаны с деятельностью одной из подведомственных организаций.

- По подобным рискам в настоящее время продолжается следствие с 2023 года. Министерство уже взаимодействует с компетентными органами, и по итогам разбирательств будет обеспечена полная правовая оценка, - проинформировала она.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что отраженная в отчете сумма нарушений касается системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов в целом по отрасли.