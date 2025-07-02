Нарушения на 17 млрд тенге: в Минтуризма и спорта дали пояснения
В Министерстве туризма и спорта РК прокомментировали итоги проверки Высшей аудиторской палаты в деятельности подведомственных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, ранее ВАП завершила государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов.
Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму около 17 млрд тенге. В их числе:
финансовые нарушения — 348 млн тенге;
неэффективное планирование — 2,8 млрд тенге;
неэффективное использование средств — 13,7 млрд тенге.
В Минтуризма и спорта сообщили, что аудит ВАП проходил в рабочем порядке и при полном взаимодействии. Все необходимые материалы были представлены. Часть выявленных замечаний была устранена в ходе проверки.
- Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отраженные в публикации факты относятся к вопросам, которые уже находятся в процессе рассмотрения или включены в реализацию текущих реформ, - отметила пресс-секретарь министерства Балым Адамиденова.
По ее словам, большинство проблем, на которые указала ВАП, связаны с деятельностью одной из подведомственных организаций.
- По подобным рискам в настоящее время продолжается следствие с 2023 года. Министерство уже взаимодействует с компетентными органами, и по итогам разбирательств будет обеспечена полная правовая оценка, - проинформировала она.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что отраженная в отчете сумма нарушений касается системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов в целом по отрасли.
- Принятые 16 июня 2025 года изменения в закон о физической культуре и спорте направлены, в том числе на устранение подобных рисков. Кроме того, утвержден совместный с ВАП план мероприятий, охватывающий как управленческие, так и нормативные меры, - добавила пресс-секретарь.