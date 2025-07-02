РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Нарушения на 17 млрд тенге: в Минтуризма и спорта дали пояснения

    В Министерстве туризма и спорта РК прокомментировали итоги проверки Высшей аудиторской палаты в деятельности подведомственных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минтуризма и спорта РК
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Напомним, ранее ВАП завершила государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов.

    Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму около 17 млрд тенге. В их числе:

    финансовые нарушения — 348 млн тенге;

    неэффективное планирование — 2,8 млрд тенге;

    неэффективное использование средств — 13,7 млрд тенге.

    В Минтуризма и спорта  сообщили, что аудит ВАП проходил в рабочем порядке и при полном взаимодействии. Все необходимые материалы были представлены. Часть выявленных замечаний была устранена в ходе проверки.

    - Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отраженные в публикации факты относятся к вопросам, которые уже находятся в процессе рассмотрения или включены в реализацию текущих реформ, - отметила пресс-секретарь министерства Балым Адамиденова.

    По ее словам, большинство проблем, на которые указала ВАП, связаны с деятельностью одной из подведомственных организаций.

    - По подобным рискам в настоящее время продолжается следствие с 2023 года. Министерство уже взаимодействует с компетентными органами, и по итогам разбирательств будет обеспечена полная правовая оценка, - проинформировала она.

    Кроме того, в ведомстве отмечают, что отраженная в отчете сумма нарушений касается системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов в целом по отрасли.

    - Принятые 16 июня 2025 года изменения в закон о физической культуре и спорте направлены, в том числе на устранение подобных рисков. Кроме того, утвержден совместный с ВАП план мероприятий, охватывающий как управленческие, так и нормативные меры, - добавила пресс-секретарь.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают