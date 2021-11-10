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Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок

10 Ноября 2021 13:39
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Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил итоги проведенных за 10 месяцев аудиторских мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 10 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 758 тысяч процедур госзакупок на 6,2 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 35 тысячам процедур, из которых объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, проведено 2 765 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 765 млрд тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 156 млрд тенге. Устранены нарушения на 123 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,4 тысячи рекомендаций», - заключил глава Минфина.


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#Правительство РК   #Минфин РК   #Бюджет   #Финансы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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