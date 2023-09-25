Нарушения на 1,5 млрд тенге выявил госаудит в нацкомпании Kazakh Tourism

Высшей аудиторской палатой подведены итоги государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных АО «НК «Kazakh Tourism» на реализацию задач по продвижению казахстанского туризма». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Итоги аудита показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений, влияющих на развитие туристской отрасли Казахстана, а также на эффективность деятельности акционерного общества.

«Многократная передача реализации государственной политики в сфере туристской деятельности в различные министерства и ведомства (8 раз за 20 лет) привели к отсутствию системности и преемственности в развитии туристской отрасли. Из 22 видов направлений туризма, предусмотренных Законом «О туристской деятельности», развиваются всего 4 направления, на которые приходятся 80% туристических объектов (экотуризм - 34%, культурно-познавательный - 29%, охотничий туризм - 9%, лечебно-оздоровительный туризм - 8%)», - сообщили в пресс-службе палаты.

Как показали итоги аудита, основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, являются:

1) отсутствие региональной координации между министерством и местными исполнительными органами (в 15 регионах отсутствуют профильные управления, осуществляющие координацию в сфере туризма). Так, в связи с недостаточной информированностью субъектов туристического бизнеса, меры государственной поддержки туристской отрасли остались не востребованы и не оказали эффекта на развитие отрасли. В бюджете 2022 года, на эти цели было предусмотрено 402,0 млн тенге, из которых освоено всего 85,8 млн тенге (21,3%), в том числе:

- на «Субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста» при плане 54,7 млн тенге освоено - 5,8 млн тенге (10,6%);

- на «Возмещение (100%) авиакомпаниям провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам («KIDS GO FREE») при плане 211,1 млн тенге освоено - 76,2 млн тенге (36,1%);

- на «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов» при плане 136,3 млн тенге освоено - 3,7 млн тенге (2,7%).

2) отсутствие системного контроля со стороны государственных органов за соблюдением стандартов субъектами, оказывающими туристические услуги. На сегодняшний день, принято более 90 стандартов в сфере туризма, при этом, соблюдение данных стандартов не контролируется. Как следствие, качество оказываемых туристических услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов.

3) недостаточность развития гостиничной туристской инфраструктуры (в 2022 году наличие мест размещения - 3 970, из них 130 мест размещения (3,3%) с категорией, в том числе в курортных зонах 52 категорированных места размещения) порождает необоснованно высокие цены на проживание.

4) слабый уровень интернета и цифровизации туристских услуг (объектов подключенных к интернету -76,2%, интегрированных в международные системы интернет-бронирования - 22,6%). Отсутствие возможности удаленного бронирования и оплаты не позволяет туристу ознакомиться с условиями проживания и планировать маршрут путешествия.

В целом, по результатам государственного аудита установлены нарушения и недостатки на общую сумму 1 558,6 млн тенге, в том числе:

- неэффективное использование активов на сумму 919,4 млн тенге;

- неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге;

- завышение стоимости услуг – 76,7 млн тенге;

- не выполненный объем работ, услуг – 11,3 млн тенге;

- необоснованно выплаченная заработная плата – 4,3 млн тенге.

По информации ведомства, в ходе аудита возмещено в бюджет 88 млн тенге, восстановлено в доход предприятия 1,3 млн тенге, за неэффективное планирование и использование бюджетных средств, на вице-министра туризма и спорта РК составлены 2 административных протокола по 234-1 Кодекса об административных правонарушениях.

В целях своевременного реагирования, профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства, устранения системных издержек, даны рекомендации Правительству РК, а также поручения Министерству культуры и спорта, Министерству экологии и природных ресурсов и АО «НК «Kazakh Tourism».