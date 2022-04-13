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    17:53, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Нарушения на 1,6 млрд тенге выявили на рынке «Алтын Орда» в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки рынка «Алтын Орда» в Алматы выявлены нарушения на сумму 1 миллиард 600 миллионов тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алтын Орда» – один из крупнейших рынков не только в стране, но и в Центральной Азии. Площадь рынка составляет 28-29 га. Как известно, Президент своим указом поручил Генеральной прокуратуре провести проверку деятельности крупных торговых точек и рынков в стране. В связи с этим, во всех регионах созданы специальные группы. В их состав вошли представители местных акиматов, налоговых служб, департаментов по торговле, по защите и развитию конкуренции и других компетентных органов. Так, группа из 70 человек проинспектировала рынок «Алтын Орда». В ходе проверки выявлена недостача в размере 1 миллиарда 600 миллионов тенге», — сказал Айдар Абилдабеков во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Также выяснилось, что некоторые объекты на рынке были построены незаконно. По его словам, это только первые данные, полученные в результате проверок. Полный отчет пока еще не готов.

    Всего в Казахстане, по данным А. Абилдабекова, насчитывается 761 базар, из них на 515 продаются продукты питания.

    Теги:
    Алматы Экономика
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