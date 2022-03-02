Нарушения касательно доступности объектов для инвалидов выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил о проведенной работе касательно мониторинга доступности объектов для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите обратить отдельное внимание на обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. По итогам года местными исполнительными органами в интерактивную карту доступности внесено более 5 тысяч объектов», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

По его словам, все они показаны адаптированными для всех категорий лиц с инвалидностью.

«Однако постконтроль, проведенный территориальными департаментами, выявил более 2 тысяч нарушений. Поэтому работа по адаптации и обеспечению доступности объектов должна быть на особом контроле. Доступность объектов должна быть не на бумаге, это должны быть действительно доступные объекты», - заключил министр.