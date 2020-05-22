Нарушения карантинного режима выявили в продуктовых магазинах в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы, созданные во всех районах Мангистауской области, провели рейдовые проверки торговых объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области, в ходе рейда проверено 99 объектов, выявлено семь фактов нарушения карантинного режима и несоблюдения требований постановления главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова.

Самыми частыми из нарушений, выявленных в продовольственных магазинах области, являются отсутствие медицинских масок и перчаток у продавцов и покупателей, несоблюдение дистанции у касс и в торговом зале.

Члены группы провели разъяснительную работу среди потребителей и представителей торговых объектов о необходимости исполнения постановления главного санитарного врача региона.

«Населению необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не потому, что это наша прихоть или из страха получить штраф, это нужно для собственной безопасности людей», - подчеркнули представители мониторинговой группы.

В состав мониторинговой группы вошли специалисты районных управлений ДККБТУ, районных акиматов.