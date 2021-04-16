Нарушения карантинного режима могут увеличить количество жертв коронавируса - врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной. Основной причиной продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции в городе врачи называют несоблюдение жителями карантинных мероприятий, поэтому призывают горожан строго следовать предписанию санврачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 в г. Нур-Султан остается нестабильной, город более месяца находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации. В день регистрируется от 300 до 650 случаев заболевания КВИ.

Наблюдается рост заболеваемости за неделю (3471) по сравнению с предыдущей неделей (2923) в 1,2 раза, или на 19%.

Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц – 79,6% всех заболевших, на детское население приходится 17,6% и подростки составляют 2,8%.

Основной причиной продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции и ее роста по-прежнему является несоблюдение жителями карантинных мероприятий: посещение мест скопления людей; не ношение масок; несоблюдение режима домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.

Отметим, в Нур-Султане с 1 февраля начата вакцинация против COVID-19. Вакцинация – единственный метод противостоять коронавирусной инфекции. Для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни, нужно пройти данный эффективный этап борьбы с вирусом.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан призывает горожан с пониманием отнестись к указанным мерам и проявить терпение. Нарушения карантинного режима могут увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения.

Помните, что социальное дистанцирование и вакцинация имеет жизненно важное значение во время пандемии. От этого зависит общественное здоровье и здоровье каждого из нас. Только в изоляции и вакцинации можно победить пандемию!



