Нарушения карантина выявлены в трех районах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, за 19 августа мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 5 заведений.

В Алматинском районе кафе «F16-Zeine», а также рестораны «Zina» и «Tofu» работали с нарушениями режима карантина. В Байконурском районе кафе «Rich» также не соблюдало саннормы.

В районе Сарыарка в баре «Sheih room» и компьютерном клубе «Respawn» игнорировали режим карантина, масочный режим и социальную дистанцию. В Есильском районе мониторинговые группы нарушений не выявили.

Отметим, собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют порядка 1000 случаев заражения КВИ. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 августа, с толица продолжает оставаться в «красной зоне».

В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.