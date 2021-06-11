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    12:51, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Нарушения карантина выявлены в шести заведениях Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. За минувшие сутки в районах Нур-Султана были выявлены 6 нарушений карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.

    В районе Сарыарка в гостинице «Адем» по адресу Кенесары 8, администратор и управляющий заведения обслуживали гостей без масок. В момент фиксации нарушения в помещении находились 9 человек.

    В Есильском районе бар «Back to Hemingway» по ул. Достык 18 работал с нарушениями режима карантина и оказывал услуги по курению кальянов. По проспекту Туран 2 ночной клуб клуб «Aura Alanya» работал после полуночи за закрытыми дверями.

    Нарушение постановления главного санврача были выявлены в компьютерном клубе «One shot» Ул. Азербаева 47 и в баре «Home bar» Ул. Кордай 50 в Алматинском районе.

    В Байконурском районе кафе «Ачичук» по улице Пушкина 9 мониторинговые группы выявили превышение количество гостей за одним столом, там оказалось более 8 человек.

    Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Акимат Общество
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