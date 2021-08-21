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Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане

21 Августа 2021 17:43
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Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходят систематические нарушения санитарных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

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Мобильными группами в ходе рейдовых проверок ночью в 22.32 часов был выявлен лаундж бар «Шашлыкофф» по улице Иманова, который принимал гостей. В заведении отдыхали около 40 клиентов. Ранее увеселительное заведение неоднократно привлекалось за нарушение карантина.

Так же по району «Есиль» в вечернее время был выявлен той. Администрация ресторана «Хан Талапай», игнорируя санитарные требования и не думая о последствиях, на семейное торжество впустили 120 гостей.

Кроме того, в 23.50 часов на канал «102» от неравнодушного жителя столицы поступило сообщение о том, что кафе «Славик», расположенное по проспекту Туран, в данный момент работает и мешает отдыху жителей. Данный факт был опубликован в телеграмм канале «YEDILOV ONLINE».

На место была направлена мобильная группа. На момент проверки увеселительное заведение функционировало подпольно, где входная дверь была заперта. Таким образом, недобросовестный предприниматель, игнорируя требования Постановления Главного санитарного врача, подверг опасности здоровье населения.

Снятое видео жителя столицы, послужит основанием и будет приобщено к собранному материалу для привлечения к ответственности виновных лиц. Такое беспечное отношение со стороны владельца заведения подлежит к дальнейшему приостановлению деятельности кафе, согласно решению суда.

Мобильными группами за прошедшие сутки проверено 70 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм.


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#Бизнес   #Нур-Султан   #Общество   #Коронавирус в РК  
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