Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений города Нур-Султана происходят систематические нарушения санитарных требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 23:36 часов был выявлен бар «Chechil pub», который принимал гостей. В заведении отдыхали около ста посетителей. При этом, клиенты заходили в бар через кухню и проходили к своим столикам. Ранее увеселительное заведение уже неоднократно привлекалось за нарушение карантина.

Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

Мобильными группами в составе управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за сутки проверено 55 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.