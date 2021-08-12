Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений города Нур-Султана происходят систематические нарушения санитарных требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Так, мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 23:36 часов был выявлен бар «Chechil pub», который принимал гостей. В заведении отдыхали около ста посетителей. При этом, клиенты заходили в бар через кухню и проходили к своим столикам. Ранее увеселительное заведение уже неоднократно привлекалось за нарушение карантина.
Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.
Мобильными группами в составе управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за сутки проверено 55 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.
Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.
- Каждый второй сотрудник группы компаний «Самрук-Қазына» привился от коронавируса
- В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq
- Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения
- Более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области
- Астанчанин совершил кражу в Константино-Еленинском соборе
- Школы Алматы готовы к обучению в традиционном формате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана