Нарушения карантина продолжают выявлять в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За минувшие выходные в восьми районах Алматы выявлено 25 нарушений карантина. В списке нарушителей значатся бильярдная «Дуплет», кафе «Льдинка», караоке-бар Billioner и другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы работают 40 мониторинговых групп. В этом году ими проверен 26 401 объект, в 2 383 из которых выявлены нарушения карантинных мер. В состав мониторинговых групп входят представители районных акиматов, полицейские, специалисты палаты предпринимателей и волонтеры.

По сведениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за нарушение установленных ограничений с начала года составлено 4 524 протокола, из них на юридические лица 427 протоколов на сумму 149 764 115 тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 4 097 протоколов на сумму 179 658 030 тенге.

За систематические нарушения санитарными врачами 75 материалов переданы в специализированные межрайонные административные суды, по 54 из них приняты решения о приостановлении деятельности.

Как отметили представители мониторинговых групп, за прошедшую неделю мобильные группы проверяющих работали в усиленном режиме. Проверено 920 заведений, в 60 зафиксированы нарушения. Составлено 48 протоколов на общую сумму свыше 5 миллионов тенге. Больше всего нарушений выявлено на территории Алатауского района. Там проверяющие насчитали 28 заведений, где нарушался карантин.

К слову, в выходные дни в Алматы выявили 25 нарушений карантинных мер. В списке значатся популярные среди горожан заведения. К примеру, 17 июня в Алмалинском районе выявили работающим бильярдный клуб «Дуплет», где находились около 40 человек.

В тот же день в частном доме по улице Сейтбекова Наурызбайского района отмечали мероприятие, без соблюдения санитарных норм и дистанции находились больше 50 человек.

18 июня проверяющие зафиксировали нарушения в баре «Лейд Найд Шоу» Медеуского района, где находились свыше 200 отдыхающих. В эту ночь в список нарушителей вновь попал караоке-бар Billioner, где находились около 80 посетителей.

В ночь с 19 на 20 июня в кафе «Льдинка» Алмалинского района без соблюдения социальной дистанции находились 150 человек. В эту же ночь проверяющие выпроводили из компьютерного клуба Status Бостандыкского района свыше 80 геймеров.

Несмотря на то, что Алматы находится в «зеленой» зоне, эпидемиологическая ситуация в городе по КВИ остается напряженной. В этой связи жителям и гостям южной столицы следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Особый акцент делается на соблюдении мер санитарной безопасности объектами предпринимательства.

Напомним, на прошлой неделе главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин призвал население не терять бдительность и не расслабляться ввиду нарастания распространения в мире «индийского» и других мутаций вируса COVID-19, которые уже проникли в Европу и Россию. Алматинцам необходимо активнее вакцинироваться, чтобы не допустить новой вспышки КВИ и вернуться в привычный ритм жизни.