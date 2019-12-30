Нарушений временных интервалов при взлете самолетов не было - «Казаэронавигация» о крушении Fokker-100

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нарушений временных интервалов при взлете самолетов не было. Об этом заявили в РГП «Казаэронавигация», комментируя ранее озвученное авиакомпанией «Bek Air» предположение, что причиной крушения самолета «Fokker-100» мог стать «спутный след», передает МИА «Казинформ».

27 декабря 2019 года на аэродроме Алматы произошла катастрофа с воздушным судном авиакомпании «Bek Air».

РГП «Казаэронавигация» выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы.

«В настоящее время в СМИ появилась информация о том, что якобы одной из возможных причин является попадание самолета «Bek Air» в «спутный след» от ранее взлетевшего воздушного судна.

РГП «Казаэронавигация» не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании «Bek Air» по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее.

Воздушное судно «Fokker-100«, так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно «Airbus А-321», имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн и, соответственно, относятся к категории средних воздушных судов.

В Инструкции по организации обслуживания воздушного движения, утвержденной приказом и.о. министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279, в пункте 186 указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет 1 минуту.

Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам, и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов.

Согласно материалам средств объективного контроля, временный интервал между взлетами данных воздушных судов составлял 2 минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было», - заключили в РГП «Казаэронавигация».

Напомним, ранее руководитель летной службы авиакомпании «Bek Air» Ерик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета. Он предположил, что причиной крушения самолета «Fokker-100» мог стать «спутный след».

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет «Fokker-100» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.