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Нарушений в избирательном процессе не выявлено - Толеген Кунадилов

25 Июля 2021 13:47
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Нарушений в избирательном процессе не выявлено - Толеген Кунадилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент наблюдателями Центра непартийного наблюдения охвачено 1845 избирательных участков по всей стране. Об этом сообщается на страниц Центра в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«Более 2000 наших наблюдателей работают во всех областях республики, дойдя до самых отдаленных избирательных участков. В целом наблюдается высокая активность сельского населения на выборах. Явка высокая, настроение у жителей приподнятое. Избиратели делают свой выбор», - сообщает председатель организации Толеген Кунадилов.
Он отметил, что серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано. «Нашими наблюдателями были зафиксированы незначительные нарушения, которые не влияют на законность и прозрачность избирательного процесса. Мы хотели бы обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой неукоснительно соблюдать выборное законодательство и не допускать провокаций и нарушений на избирательных участках», - говорится в сообщении.


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#Выборы акимов  
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