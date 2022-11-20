Нарушений не зафиксировали – международный наблюдатель за выборами из Палестины

20 Ноября 2022, 15:33

20 Ноября 2022, 15:33

Нарушений не зафиксировали – международный наблюдатель за выборами из Палестины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане Монтасыр Абузеид поделился впечатлениями после посещения избирательных участков для голосования на внеочередных президентских выборах в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с утра посетили много участков и наблюдали организацию на высшем уровне. Не заметили никаких нарушений. Люди голосуют с хорошим настроением, добровольно, без давления. Мы не получили никаких жалоб от местных наблюдателей», - сказал он на пресс-конференции в Астане.

Посол отметил, что уже в четвертый раз принимает участие в качестве международного наблюдателя в Казахстане. До этого он следил за президентскими выборами, парламентскими выборами и референдумом по внесению изменений в Конституцию.

«Хочу поздравить народ Казахстана с успешными экономическими и политическими реформами, которые сейчас проводятся в стране. Желаю мира, стабильности и процветания», - добавил спикер.

Ранее наблюдатели от Организации договора о коллективной безопасности отметили высокую явку среди казахстанцев. Представители межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств сообщили об отсутствии нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране, и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.