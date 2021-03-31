Нарушение саннорм подрывает безопасность горожан - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram призвал горожан соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования и быть предельно осторожными. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Столица уже 21-й день находится в красной зоне. В последние дни регистрируется до 400 случаев в сутки. Наблюдается рост заболеваемости среди детей и пенсионеров. Загруженность развернутых инфекционных коек достигла 65%. Для того, чтобы охватить ПЦР исследованием большее количество людей, в городе задействовали 24 лаборатории. Их суточная мощность составляет более 12 тысяч исследований.

Наши медработники, стражи порядка, учителя, волонтеры и другие наши горожане, обеспечивающие бесперебойную жизнедеятельность города, стоят на передовой в борьбе с коронавирусом уже более года. К сожалению, не все наши горожане смогли побороть коронавирус.

В реанимацию ежедневно попадают новые пациенты. У большинства в медицинских картах состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. У всех людей организм борется по-своему. И не каждому под силу побороть столь страшный вирус. Вирус, который косит жизни и здоровье людей.

Прошу всех наших жителей быть предельно осторожными, быть чуткими к своему здоровью и здоровью окружающих. Выйдя на улицу, посмотрите в лица проходящих людей. Ведь нарушение элементарных саннорм кому-то может стоить здоровья, а то и жизни. Призываю всех соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования: носить маски, без надобности не посещать места массового скопления.

С начала года началась вакцинация, в первую очередь вакцинировать начали тех, кто на передовой: медработники, полицейские, учителя. Планируем, что вакцинация населения начнётся с середины апреля. Коллективный иммунитет позволит побороть вирус.

Сейчас же в городе принят ряд дополнительных карантинных ограничений. Это позволит выпрямить русло и снизить риски распространения коронавируса, обезопасить наших горожан», - написал аким столицы.