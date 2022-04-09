Нарушение режимов работы паровых котлов – основная причина аварии на ТЭЦ СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Озвучены предварительные причины обрушения дымовой трубы №1 Петропавловской ТЭЦ-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

По предварительной информации Комиссии по расследованию технологического нарушения назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2 основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе. Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу «точки росы» и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы.

Для выяснения технического состояния дымовой трубы №1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов назначены соответствующие экспертизы.

Работа Комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Комментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 и председатель совета директоров АО «ЦАЭК».

22-го марта прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно.

29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет.

Ранее в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.



