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    20:26, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Нарушение режимов работы паровых котлов – основная причина аварии на ТЭЦ СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Озвучены предварительные причины обрушения дымовой трубы №1 Петропавловской ТЭЦ-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    По предварительной информации Комиссии по расследованию технологического нарушения назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2 основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе. Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу «точки росы» и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы.

    Для выяснения технического состояния дымовой трубы №1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов назначены соответствующие экспертизы.

    Работа Комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.

    Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации.

    Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Комментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 и председатель совета директоров АО «ЦАЭК».

    22-го марта прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно.

    29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет.

    Ранее в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.



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