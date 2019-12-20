Нарушение правил обращения с наркотиками и ртутью выявила павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области стражи порядка провели операцию «Допинг», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Павлодарской области с 9 декабря по 13 декабря 2019 года проведён четвертый этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». В период проведения оперативно-профилактического мероприятия акцентировалось внимание на выявлении правонарушений не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и в сфере легального оборота», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

За время этой кампании полиция выявила 1 факт хранения наркотиков в особо крупных размерах (из незаконного оборота изъят героин), 2 случая сбыта наркотических средств (изъято порядка 1,3 кг высушенной марихуаны), добавили в ведомстве.

«Также полицейскими в одной из аптек Павлодара выявлен факт нарушения фармацевтической деятельности, а именно хранения наркотических лекарственных препаратов без соответствующей лицензии. По данному факту составлен административный материал по части 1 статьи 426 КРКоАП - изъято 25 ампул морфина гидрохлорида», - прокомментировали в департаменте.

Полиция выявила и 3 факта нарушения требований технической укреплённости препаратов. Руководители двух предприятий и одной госорганизации, использующие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 427 КРКоАП «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров».

«12 декабря в ходе рейда в городе Павлодар в одном из ТОО выявлены нарушения правил обращения с ядовитыми веществами. В данном ТОО осуществляли хранение ядовитого вещества ртуть (1 кг 500 г) без наличия лицензии», - отметили в пресс-службе.

Теперь по этому случаю проводится досудебное расследование по части 1 статьи 301 УК Республики Казахстан «Нарушение правил обращения с ядовитыми веществами».

«В ходе проверки 11 декабря в одной из поликлиник Экибастуза выявлено незаконное осуществление хранения, реализации и использования лекарственного препарата морфина гидрохлорида, так как срок действия лицензии истек. Ампулы изъяты. Проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами» УК РК.