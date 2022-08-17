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Нарушение прав предпринимателей выявила прокуратура в Акмолинской области
17 Августа 2022 08:33

Нарушение прав предпринимателей выявила прокуратура в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В адрес 24 бизнесменов Жаркаинского района налоговыми органами были незаконно выставлены уведомления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Жаркаинского района.

Прокуратурой Жаркаинского района в ходе анализа было установлено 24 незаконно выставленных уведомлений управлением государственных доходов по Жаркаинскому району в адрес предпринимателей района.

«Вышеуказанные предприниматели начали предпринимательскую деятельность в 2022 году, тогда как налоговый орган выставлял уведомления о непредставлении налоговой отчетности за период 2021 года. В случае неисполнения уведомлений Налоговым Кодексом предусмотрены принудительные меры их исполнения, то есть в отношении предпринимателей принимаются меры ограничительного характера», - поделились в ведомстве.

Незаконное направление уведомлений в адрес предпринимателей привело к необоснованному вмешательству в их деятельность уполномоченного органа. В связи с чем прокуратурой района в адрес налогового органа района был внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого незаконно выставленные уведомления отменены.

«Президентом Республики Казахстан определены приоритеты в деятельности всего государственного аппарата и правоохранительной системы, одним из которых является защита бизнеса, что означает реагирование органами прокуратуры на нарушения в данном направлении. В Послании народа Казахстана Главой государства озвучены требования о недопустимости незаконного вмешательства в предпринимательство и неукоснительное соблюдение законности в отношении бизнеса», - добавили в ведомстве.



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