РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 24 Март 2024 | GMT +6

    Нарушение норм закона о языках выявили на 670 объектах бизнеса в Сарани

    Нарушение норм закона о языках выявили в 670 объектах бизнеса в Сарани
    Фото: акимат города Сарань

    В Сарани 670 объектов бизнеса нарушили нормы закона о языках. Так, текст на вывесках с ошибками обнаружили специалисты мобильной группы во время специального рейда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Сарани мобильная группа за пять месяцев провела разъяснительную работу с около 80 субъектами бизнеса. Предпринимателям рассказали о том, как правильно размещать рекламный текст.

    — В рамках социального проекта «Грамотность визуальной информации» в городе охвачено мониторингом 80 хозяйствующих субъектов. Всем оказана методическая помощь в виде бесплатного перевода. 670 хозяйствующих субъектов исправили свои нарушения и привели в соответствие с требованием языкового законодательства, — сообщила руководитель отдела физической культуры и спорта акимата города Сарани Галия Токметова.

    Ирина Юланских — директор рекламной типографии в Сарани, в которой изготавливают наружные рекламные вывески и баннеры. Ее компания тесно сотрудничает с отделом по развитию языков, поэтому тексты стараются делать грамотными и понятными.

    — Работаем несколько лет уже совместно с центром развития языков. Там работает call-центр по бесплатному переводу и необходимой помощи. К нам обращаются много предпринимателей, и чтобы все соответствовало нормам, мы все переводим в центре языков, — говорит директор рекламной типографии.

    Специалисты отмечают, что в дальнейшем будет продолжена системная работа по правильному исполнению норм закона, касающихся государственного языка.

    Теги:
    Закон и право Бизнес Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Казахский язык
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!