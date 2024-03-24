Нарушение норм закона о языках выявили на 670 объектах бизнеса в Сарани

В Сарани 670 объектов бизнеса нарушили нормы закона о языках. Так, текст на вывесках с ошибками обнаружили специалисты мобильной группы во время специального рейда, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Сарани мобильная группа за пять месяцев провела разъяснительную работу с около 80 субъектами бизнеса. Предпринимателям рассказали о том, как правильно размещать рекламный текст.

— В рамках социального проекта «Грамотность визуальной информации» в городе охвачено мониторингом 80 хозяйствующих субъектов. Всем оказана методическая помощь в виде бесплатного перевода. 670 хозяйствующих субъектов исправили свои нарушения и привели в соответствие с требованием языкового законодательства, — сообщила руководитель отдела физической культуры и спорта акимата города Сарани Галия Токметова.

Ирина Юланских — директор рекламной типографии в Сарани, в которой изготавливают наружные рекламные вывески и баннеры. Ее компания тесно сотрудничает с отделом по развитию языков, поэтому тексты стараются делать грамотными и понятными.

— Работаем несколько лет уже совместно с центром развития языков. Там работает call-центр по бесплатному переводу и необходимой помощи. К нам обращаются много предпринимателей, и чтобы все соответствовало нормам, мы все переводим в центре языков, — говорит директор рекламной типографии.

Специалисты отмечают, что в дальнейшем будет продолжена системная работа по правильному исполнению норм закона, касающихся государственного языка.