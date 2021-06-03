Нарушение карантина: некоторые столичные заведения продолжают работать после полуночи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. Стоит отметить, что с каждым разом количество заведений, несоблюдающих ограничительные меры, становится все меньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

За прошедшие сутки, 2 июня, мониторинговые группы привлекли к адмответственности 4 заведения.

Нарушение карантина выявили в сауне «Искендер» и пивном пабе по улице Балкантау в Алматинском районе.

PS клуб «Insane», расположенный в районе Сарыарка, работал до полуночи, несмотря на ограничение режима работы до 23:00 часов. Аналогичное нарушение допустило кафе «Faiz» в районе Байконыр.

Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

«Напомним, Нур-Султан вот уже третий месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении акимата.