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    15:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Нарушение карантина: некоторые столичные заведения продолжают работать после полуночи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. Стоит отметить, что с каждым разом количество заведений, несоблюдающих ограничительные меры, становится все меньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    За прошедшие сутки, 2 июня, мониторинговые группы привлекли к адмответственности 4 заведения.

    Нарушение карантина выявили в сауне «Искендер» и пивном пабе по улице Балкантау в Алматинском районе.

    PS клуб «Insane», расположенный в районе Сарыарка, работал до полуночи, несмотря на ограничение режима работы до 23:00 часов. Аналогичное нарушение допустило кафе «Faiz» в районе Байконыр.

    Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    «Напомним, Нур-Султан вот уже третий месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении акимата.


    Теги:
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