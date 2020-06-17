Нарушаются права педагогов: Минобразования приняло меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках принятого Закона «О статусе педагога» и по поручению министра образования и науки РК территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования продолжают принимать меры в отношении лиц, нарушающих права и законные интересы педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Возбуждены административные дела в отношении и.о. директора школы-гимназии г.Нур-Султана за истребование у педагогов излишней отчетности и директора средней школы Туркестанской области по факту возложения на педагога функций, не входящих в его профессиональные обязанности.

Ранее сообщалось, что установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами. Министр образования также объяснил, какая ответственность предусмотрена за привлечение педагогов к излишней отчетности.

Кроме того, наложены дисциплинарные взыскания на директора школы и заведующего районным отделом образования в Восточно-Казахстанской области и г. Павлодаре. В одном случае подтвердился факт несвоевременной выплаты учителям доплаты и отпускных, в другом случае обращение поступило от родителя по вопросу сбора денежных средств на ремонт школы.

Напомним, стало известно, что в некоторых регионах несвоевременно выплачивали отпускные педагогам. 16 июня на аппаратном совещании ведомства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил проверить своевременность выплаты заработных плат и отпускных педагогам и в короткие сроки принять меры.

«Министерство отслеживает жалобы педагогов и мониторит ситуацию по выплатам отпускных. В бюджете деньги изначально предусмотрены и на заработную плату, и на выплаты отпускных. То есть деньги есть, но все же в некоторых регионах выявлены факты несвоевременной выплаты», – отметила пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек.

Департаменты по обеспечению качества в сфере образования продолжат работу по исполнению Закона «О статусе педагога» и приказа Министра образования и науки РК по сокращению отчетности, а также других норм по защите прав педагогов.

Напоминаем, что при нарушении прав педагогов следует обратиться с заявлением в территориальный департамент.



