Нарушаются ли права человека при вакцинации населения, рассказал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нарушаются ли права человека при вакцинации населения? Ответ на это вопрос дал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в авторской программе Александра Трухачева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента, вакцинация реализует базовое право человека на безопасность.

«Вот, представьте себе, если человек знает, что человек, который его встретит в магазине, в аптеке вакцинирован и туда можно ходить, то уверенность у людей будет гораздо выше. Это есть про чувство безопасности о котором мы говорим», - отметил первый замруководителя Администрации.

Абаев уточняет, что постепенно государство будет наращивать перечень социальных привилегий для привитых граждан.

«Пошагово, без перегибов, посещение каких-то публичных мест, может быть, какие-то поездки – все это будет в приоритете для тех, кто будет вакцинирован», - добавил Даурен Абаев.

По словам спикера, необходимо проводить системную работу, говоря о пользе вакцинации.

«В Казахстане ситуация со скептицизмом относительно вакцинации, согласно опросам, наверное, чуть лучше, чем в странах Африки. Многие не хотят прививаться по религиозным соображениям, но главы всех конфессий подтвердили, что никакого противоречия между вакцинами и канонами их религий нет.

Сейчас в социальных сетях пишут, что даже вакцинированные болеют. Да, такие случаи есть. Но, во-первых, их болезнь протекает намного мягче и, во-вторых, статистика по странам с высоким уровнем вакцинации показывает, что на тысячу заболевших приходится примерно пять вакцинированных. Многие боятся побочных эффектов, но абсолютное большинство страшилок - это фейковые новости. Это системная работа, говорить о пользе вакцинации», - заключил он.