Нарушают не только водители, но и пешеходы - начальник МПС Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жамбылской области не оставляют без внимания дороги региона, выявляя грубые нарушения Правил дорожного движения в рамках ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, ежедневно стражи порядка предотвращают грубые нарушения ПДД – вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Наряду с этим, сотрудники полиции проверяют информацию о медосмотре водителей общественного транспорта перед выездом в рейс, а также использование в автомобилях детских кресел.

Только за два дня мероприятий на территории области выявлено 1 404 нарушения Правил дорожного движения, в том числе водителями общественного транспорта было допущено 48 правонарушений.

«За прошедшую неделю, благодаря ОПМ, понесли наказание 19 водителей, не предоставивших преимущество пешеходу, еще 24 человека управляли транспортным средством, не имея водительских прав. Но стоит отметить, что нарушали ПДД не только водители, но и пешеходы. Так, 170 граждан привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения», – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области Рахымберди Ашкеев.

По информации ведомства, за выезд на встречную полосу к административной ответственности привлечено два человека, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 9 недобросовестных водителей.

«Еще 268 водителей превысили скорость, 111 человек разговаривали за рулем по телефону и 668 нарушили правила маневрирования. При этом 181 водитель не был пристегнут ремнями безопасности, а 8 автомобилей создали на дорогах аварийную обстановку. Кроме того, 30 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора и 9 нарушили законодательство РК об обязательном страховании. На специализированные стоянки водворено 24 единицы транспорта, эксплуатация их запрещена», - рассказал Рахымберди Ашкеев.

ОПМ «Безопасная дорога» продлится до 16 июня, отметили в департаменте.



















