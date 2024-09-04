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    13:11, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Нарушают ли массовые платные парковки права казахстанских потребителей

    Парковка Алматы Көлік тұрағы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев после пленарного заседания в Мажилисе ответил на вопросы журналистов. Его спросили, есть ли нарушения прав потребителей в связи с массовым переходом парковочных мест на платную основу, включая выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Некоторые жаловались, что в Астане увеличилось количество платных парковок возле парков и жилых территорий, которые работают даже в субботу и воскресенье. Шаккалиев отметил, что бесплатные услуги не существуют. Казахстанцы в этом вопросе могут жаловаться только в случае, если услуга оказана некачественно.

    — Речь идет об использовании пространства коммунальной собственности на возмездной основе. Мы не можем говорить, что потребителям должно быть все бесплатно. Вопрос другой — если вам как потребителю, при использовании платной парковки нанесен ущерб или вашу машину необоснованно отвезли на штрафстоянку — тогда вы как потребитель не получаете услугу от местных исполнительных органов, — заявил он.

    Теги:
    Цены и тарифы Минторговли и интеграции Водители Авто
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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