Нарушают ли массовые платные парковки права казахстанских потребителей

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев после пленарного заседания в Мажилисе ответил на вопросы журналистов. Его спросили, есть ли нарушения прав потребителей в связи с массовым переходом парковочных мест на платную основу, включая выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

Некоторые жаловались, что в Астане увеличилось количество платных парковок возле парков и жилых территорий, которые работают даже в субботу и воскресенье. Шаккалиев отметил, что бесплатные услуги не существуют. Казахстанцы в этом вопросе могут жаловаться только в случае, если услуга оказана некачественно.