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Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте

6 Августа 2021 23:32
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Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Енбекшинском районе города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший с нарушениями требований постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

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Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, несмотря на запрет, бар предоставлял услугу по курению кальянов.

Собранные материалы по данному нарушению направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Напомним, 28 июля опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

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#Акимат   #Здравоохранение   #МВД РК   #Шымкент   #Общество  
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