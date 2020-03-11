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Нарушающие правила пешеходы ставят под угрозу несколько жизней – полицейские СКО

11 Марта 2020 12:44
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Нарушающие правила пешеходы ставят под угрозу несколько жизней – полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за нарушение правил движения на пешеходов составили 1134 протокола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, наказание в этом случае выступает как предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые могут привести к гибели или травмированию людей.

Чаще всего люди перебегают улицу в неустановленных местах вблизи крупных торговых центров. Эти участки особенно опасны из-за высокой интенсивности движения. Обзор на них ограничивают припаркованные автомобили.

«Выгадывая минуты, пешеходы ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения. Избегая наезда, водитель может допустить столкновение с другим транспортным средством. На перекрёстках пешеходы нередко начинают переходить дорогу, не дождавшись зелёного сигнала светофора, то есть в момент, когда водители ещё могут завершать манёвр. При этом многие пешеходы - в наушниках. Предупреждающий сигнал автомобиля они просто не услышат», - сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Булат Жумагазин.

За два месяца на дорогах области пострадали 8 пешеходов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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