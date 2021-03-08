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    17:58, 08 Март 2021 | GMT +6

    Нарушать ограничительные меры продолжают в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер продолжают свою работу в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Как сообщается, в минувшие сутки в Семее рейды были проведены по 246 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 218 объекта входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили 17 нарушений масочного режима в торговых домах, в общественном транспорте и на рынках. Составленных протоколов и взысканных штрафов не было.

    В Риддере 7 марта проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Было выявлено одно нарушение, а именно обслуживание посетителей без маски.

    Мониторинговые группы Аягозского, Урджарского, Бескарагайского, Зайсанского, Шемонаихинского районов нарушения не выявили. Жителей области и предпринимателей призывают соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, установленные санврачом области.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область
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