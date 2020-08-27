Народный контроль: на сайте «СК-Фармация» опубликуют книгу проблемных вопросов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание общественной рабочей группы при «СК-Фармация», в которую входят представители гражданского общества и бизнес-сообщества, депутаты и отраслевые эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Заседание транслировалось онлайн на официальной странице «СК-Фармация» в социальной сети Facebook.

По рекомендации общественной рабочей группы в компании внедрены проектные группы по стратегическим направлениям деятельности «СК-Фармация», развитие которых поможет усовершенствовать систему лекарственного обеспечения: совершенствование закупа медикаментов, планирования, внедрение маркировки, совершенствование логистики, развитие отечественного фармпроизводства, развитие программы Big Pharma (практики международных фармбрендов ТОП-30), развитие IT.

В ходе заседания были определены координаторы, курирующие каждый из блоков вопросов. Ими стали директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев, председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов и директор общественного фонда «ANTIHEPATIT'C» Сергей Бирюков.

Членам рабочей группы представлена работа контакт-центра, время работы которого увеличено в связи возросшими вопросами о лекарственном обеспечении от населения и проведением работы по обеспечению открытости компании. Теперь контакт-центр работает с 7.30 до 22.30 в будние дни, и с 9.00 до 18.00 – по выходным.

На основании вопросов представителей рабочей группы создана «Книга проблемных вопросов», поднятых членами общественной рабочей группы, будет создана в «СК-Фармация». Все вопросы, поднимаемые в ходе заседаний рабочей группы, будут сводиться в единый реестр, и решение каждого вопроса – оперативное и системное, будет мониторироваться общественниками.

Книга проблемных вопросов будет опубликована на сайте «СК-Фармация» в разделе «Народный контроль». Также в разделе разрабатывается блок, в котором граждане смогут публиковать свои обращения для обсуждения в рамках заседаний общественной рабочей группы.

Рабочей группой планируется не только обсуждать проблемные вопросы деятельности компании, но и проводить мониторинг складов, прогнозирования потребности больницами и аптеками, проводить замер хронометража отгрузки лекарств в больницы, а также участвовать в качестве наблюдателей в закупочных процедурах и переговорах с поставщиками.







