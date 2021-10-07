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    09:05, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Народный артист Досхан Жолжаксынов награжден орденом «Отан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Отан» актера и кинорежиссера Досхана Жолжаксынова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «За особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства наградить орденом «Отан» Жолжаксынова Досхана Калиевича», - говорится в документе.

    Указ вводится в действие со дня подписания.

    Народный артист Казахстана, лауреат двух Государственных премий Республики Казахстан Досхан Жолжаксынов сегодня отмечает 70-летний юбилей. Он сыграл свыше 200 ролей в театре и кино, в том числе в картинах «Пегий пес, бегущий краем моря» (1990), «Кочевник» (2006), «Биржан сал» (2009), «Кунанбай» (2015), «Казахское ханство: Алмазный меч» (2016).

    Продюсер фильма «Потерянный рай», режиссер фильма «Биржан сал».



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