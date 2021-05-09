Народные суды республики отправили на фронт свои лучшие кадры - Наиль Ахметзакиров

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Каждый последующий год все больше отдаляет нас от страшных сражений Второй мировой. Все меньше остаются в живых участников и очевидцев этих событий. Ветшают реликвии и рукописи военных лет. Но нельзя предать забвению подвиг тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу. Об этом говорит руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Наиль Ахметзакиров, вспоминая ветеранов войны накануне 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому ТАСС подчеркнул, что никакая пандемия не может отнять у народов желание торжественно, радостно отметить 9 мая. Глава государства назвал этот день великим праздником для казахстанцев, днем памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества. Он сказал, что Казахстан внес неоценимый вклад. Миллион двести тысяч казахстанцев были на фронте. Более 600 тысяч отдали свою жизнь за Победу. Каждые 9 пуль из 10 отливались из казахстанского свинца. Поставляли на фронт продукты и одежду.

Этот праздник - напоминание всем о великом подвиге и самоотверженности нашего старшего поколения во имя будущего на полях сражений», - говорит Наиль Ахметзакиров.

Историческая хроника свидетельствует о переходе в июне 1941 года всех судов Казахстана на военное положение. Документы твердят о всецелой нацеленности судов того времени на сохранение правопорядка в тылу, недопущение растранжирования народного богатства, соблюдение законности, борьбу против спекуляции и краж.

«Народные суды республики отправили на фронт свои лучшие кадры – квалифицированных судей. Только в 1942-1943 годах добровольцами защищать родину ушли более 240 судей народных и областных судов. Их места заняли вернувшиеся с фронта специалисты-инвалиды и юристы-тыловики, - рассказывает Н. Ахметзакиров. - Война унесла миллионы жизней и разрушила экономику. Острейший дефицит кадров вынудил принимать на работу в суды людей, не имеющих специального образования. Это продолжалось и после войны. В 1946 году в судах Казахстана было всего 5% судей со специальным высшим образованием, 14% - со средним и 45% - тех, кто прошел лишь краткосрочные курсы, 36% - не имели юридического образования. Впрочем, такой кадровый голод испытывали в то время все суды советских республик.

…97-летний член Алматинского областного суда в отставке Сергей Георгиевич Ярославский за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, награжден медалью маршала Советского Союза Г.Жукова и орденом Отечественной войны I степени. Особая гордость уважаемого ветерана – именные часы, которыми он отмечен накануне 30-летия Великой победы.

За качественное отправление правосудия и 24-летний судейский стаж С.Ярославский награжден рядом ведомственных наград.

Орденом Отечественной войны II степени и медалью маршала Г.Жукова награжден другой судья Восточно-Казахстанского областного суда в отставке 94-летний Виктор Сергеевич Меньшиков. В 1944-1945 годах он участвовал в боях в качестве минера в Польше и Германии. Героический подвиг ветерана отмечен медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и «За освобождение Польши», «30 лет Советской Армии и Флота» и др. Старший сержант запаса, а сегодня почетный член Союза судей республики с 19-летним судейским стажем В.Меньшиков отмечен медалью Верховного Суда «Сот жүйесінің ардагері».

С удовольствием продолжил бы этот благословенный список Памяти. Но их участников той кровопролитной Второй мировой – представителей судебной системы республики – сегодня остались в живых только двое, 16 судей и сотрудников судов трудились в тылу.

Большинство из них сейчас болеют и редко выходят из дома. Несомненно, очень жаль, что в условиях пандемии в великий День Победы они не имеют возможности участвовать в торжественном митинге и праздничных мероприятиях».

Судьи и сотрудники судов стараются оказать им материальную поддержку, окружить вниманием не только накануне 9 мая, но и в другие дни. Майский праздник не стал исключением. Представители департамента по обеспечению деятельности судов постучатся в двери их домов. Каждому ветерану и труженику тыла, бывшим работникам судов, будут преподнесены подарки, прозвучат теплые слова признательности за их героизм и самоотверженный труд.

«Давность истории не умаляет значимость даты – подвиг победителей будет в наших сердцах всегда. Воздавая должную благодарность всем солдатам той страшной войны, мы низко склоняем головы перед их мужеством и героизмом.

Любой казахстанец, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защитник своей Родины. Наш долг – хранить лучшие традиции наших отцов и дедов, и быть всегда примером и защитой своим сыновьям, внукам, женам.

Поздравляю всех участников и очевидцев военных действий с Днем Победы! Пусть никогда наше небо не омрачится тучами войны!» - пожелал казахстанцам Наиль Ахметзакиров.







