Народные избранники 14 маслихатов Карагандинской области проголосуют на выборах в Сенат

КАРГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в избирательном участке собираются депутаты областного, городских и районных маслихатов. Всего в регионе 14 маслихатов и 204 депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области на мандат сенатора претендуют три человека. Выборы в верхнюю палату Парламента проходят в здании Дворца культуры горняков Караганды. На голосование собрались выборщики – депутаты маслихатов области всех уровней

В Карагандинской области было выдвинуто семь кандидатов в депутаты Сената. Зарегистрировано три кандидата.

«На сегодняшний день зарегистрировано по области 204 депутата-выборщика от маслихатов области. В Карагандинской области 14 маслихатов. И сегодня их представители имеют право голосовать. В данный момент идет процедура регистрации депутатов. Проверяется электронная регистрация и также в 11.00 начнется процедура голосования. По итогам голосования будет составлен протокол. Итоги выборов огласит ЦИК в течение недели. Что касается депутатов, которые по определенным причинам не смогли присутствовать на голосовании, особых правил заранее предупреждать нет. Мы всех депутатов своевременно проинформировали по месту и времени проведения выборов. Но это жизнь, и могут быть всякие причины. По закону это является их правом, но не обязанностью», - сообщил председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

Напомним, указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Порядок формирования Сената определён Конституцией РК. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.