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Народные гуляния проходят в Петропавловске
1 Марта 2020 14:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 1 марта отмечают День благодарности и проводят зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сегодня в Петропавловске проходят благотворительные мероприятия, концерты. В библиотеках - выставки-благодарности, акцию «Дерево добра». В казахском музыкально-драматическом театре состоится спектакль «Меңдуана махаббат». В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» весь день идет фильм «Земля обетованная».
На городской площади проходит праздничный концерт. В этом году День благодарности совпал с проводами зимы. Горожане дружно вышли встречать весну. Гостей праздника ожидало угощение, игры и забавы. Выставку потешных чучел Масленицы организовали школы и детские сады города.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Культура,
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