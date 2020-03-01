+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 13 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Народные гуляния проходят в Петропавловске

1 Марта 2020 14:43
Поделиться:
Народные гуляния проходят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 1 марта отмечают День благодарности и проводят зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ко Дню благодарности в Семее прошел большой праздничный концерт
Этнокультурный центр «Хазар»: День благодарности - это оказание почтения друг другу Анатолий Башмаков: День благодарности - духовное производное Ассамблеи народов Казахстана Столичные полицейские встретились с матерями геройски погибших сотрудников

Сегодня в Петропавловске проходят благотворительные мероприятия, концерты. В библиотеках - выставки-благодарности, акцию «Дерево добра». В казахском музыкально-драматическом театре состоится спектакль «Меңдуана махаббат». В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» весь день идет фильм «Земля обетованная».

На городской площади проходит праздничный концерт. В этом году День благодарности совпал с проводами зимы. Горожане дружно вышли встречать весну. Гостей праздника ожидало угощение, игры и забавы. Выставку потешных чучел Масленицы организовали школы и детские сады города.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Культура,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив