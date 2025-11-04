РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:25, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Народный юрист»: более 120 000 казахстанцев получили правовую помощь бесплатно

    Во всех регионах Казахстана одновременно прошла масштабная акция «Народный юрист», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру. 

    юрист
    Фото: pixabay.com

    Каждый желающий смог бесплатно получить юридическую консультацию, а также задать вопросы представителям госорганов.

    В акции приняли участие более 4 тысяч специалистов — юристы, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и руководители органов прокуратуры, юстиции, полиции и акиматов.

    Более 120 тысяч граждан в 250 населенных пунктах получили квалифицированную помощь по самым разным правовым вопросам.

    Кроме того, участникам акции раздавались информационные материалы о защите от интернет-мошенничеств, схемах «дропперства» и способах блокировки оформления кредитов. 

    Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

    Ранее сообщалось о том, что мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, используя название республиканской акции «Народный юрист». 

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана
    Диана Калманбаева
    Автор
