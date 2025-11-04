«Народный юрист»: более 120 000 казахстанцев получили правовую помощь бесплатно
Во всех регионах Казахстана одновременно прошла масштабная акция «Народный юрист», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Каждый желающий смог бесплатно получить юридическую консультацию, а также задать вопросы представителям госорганов.
В акции приняли участие более 4 тысяч специалистов — юристы, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и руководители органов прокуратуры, юстиции, полиции и акиматов.
Более 120 тысяч граждан в 250 населенных пунктах получили квалифицированную помощь по самым разным правовым вопросам.
Кроме того, участникам акции раздавались информационные материалы о защите от интернет-мошенничеств, схемах «дропперства» и способах блокировки оформления кредитов.
Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.
Ранее сообщалось о том, что мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, используя название республиканской акции «Народный юрист».