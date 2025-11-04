«Народный юрист»: более 120 000 казахстанцев получили правовую помощь бесплатно

Каждый желающий смог бесплатно получить юридическую консультацию, а также задать вопросы представителям госорганов.

В акции приняли участие более 4 тысяч специалистов — юристы, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и руководители органов прокуратуры, юстиции, полиции и акиматов.

Более 120 тысяч граждан в 250 населенных пунктах получили квалифицированную помощь по самым разным правовым вопросам.

Кроме того, участникам акции раздавались информационные материалы о защите от интернет-мошенничеств, схемах «дропперства» и способах блокировки оформления кредитов.

Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

Ранее сообщалось о том, что мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, используя название республиканской акции «Народный юрист».