Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в ЦИК

1 Февраля 2023, 15:48
Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я сдал список кандидатов от нашей партии в Центральную избирательную комиссию из 52 человек. В понедельник мы провели съезд нашей партии, где я озвучил всю информацию», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев на брифинге в ЦИК.

Он предупредил журналистов о том, что сейчас не может сообщить больше информации, чтобы не нарушать выборное законодательство страны.

«Добавить мне нечего, и самое главное – в соответствии с выборным законодательством сейчас любая информация от меня будет трактоваться, как нарушение закона. Центризбирком предупредил нас, чтобы не было сейчас никакой пропаганды, агитации и т.д», - отметил спикер.

Напомним, Е. Ертысбаев пообещал уступить свое место другому в случае, если фракция партии в Парламенте будет небольшой.


Новости по теме
Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
Что ожидает казахстанцев после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов
Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля
Теги:
Читайте также
Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
Что ожидает казахстанцев после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов
Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля
Казахстан выполнил три рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов – ЦИК
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: шесть НПО подали заявки для наблюдения
Создается новое поле политической активности – эксперт о выборах в Мажилис и маслихаты
Известен список кандидатов в депутаты от ОСДП
Партия «Народный конгресс Казахстана» подала документы на регистрацию в Минюст
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей