Народная партия Казахстана выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит XXI внеочередной Съезд Народной партии Казахстана. На повестке дня стоял вопрос о выдвижении кандидата от Народной партии Казахстана. Члены партии единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стояли два вопроса: выдвижение кандидата от Народной партии Казахстана на внеочередные выборы Президента РК, избрание Политического совета Народной партии Казахстана. От 17 областных и 3 городских партийных организаций на внеочередной съезд подтверждены полномочия 54 делегатов. На съезде присутствуют 53 делегата. В качестве приглашенных гостей участвуют 447 человек. В зале присутствуют 121 человек, 379 членов партии подключились через ZOOM.

Председатель партии Ермухамет Ертысбаев отметил, что Народная партия Казахстана первая из всех политических сил поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах.

«Мы поддержали его еще 1 сентября, как только Президент озвучил в Послании к народу решение о проведении внеочередных президентских выборов. Интересы народа и страны, стабильность сейчас превыше всего. С трибуны нашего съезда обращаюсь ко всем партиям, ко всем политическим силам страны – принять этот основной посыл Народной партии Казахстана», - обратился Ермухамет Ертысбаев к членам партии.

Он также подчеркнул, что члены партии, пользуясь своими правами, активно участвуют в выборах акимов сельских округов и районов. 10 членов партии являются акимами сельских округов и успешно реализуют заявленную партией программу социальной справедливости.

По его словам, партия имеет 86 депутатов маслихатов областных, городских и районных уровней, которые также активно включены в работу и только за последние 7 месяцев сделали 605 депутатских запросов, решают вопросы по тысячам обращений, которые поступают каждый день.

«Как я уже говорил, на внеочередных президентских выборах мы поддерживаем кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом мы заявляли и ранее. И остаемся на этой позиции. Вы уже убедились, что все инициативы Народной партии, наши неустанные усилия по защите интересов широких социальных групп населения нашли отражение в публичных выступлениях Главы государства и в Послании Президента народу Казахстана. Считаю, что в условиях геополитического слома, когда весь мир распадается на конфронтационные блоки, нашей стране нужен человек с большим опытом именно в государственном управлении и международной политике. Политик с четким видением развития страны, а не какие-нибудь дилетанты и демагоги, которые за всю свою жизнь нигде себя не проявили. Поэтому я вношу предложение: несмотря на то, что по Конституции Глава государства не состоит в какой- либо партии, наша партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего Президента на внеочередных выборах – Касым-Жомарта Токаева. Касым-Жомарт Токаев, как известно, вышел из партии Amanat. Но политика Президента Токаева близка нам, полностью соответствует идеологии и ценностям Народной партии Казахстана», - отметил глава Народной партии Казахстана.

Ермухамет Ертысбаев добавил, что партия будет активно участвовать в предвыборной кампании, голосуя за действующего Президента. Партия также считает, что нужна мощная коалиция трех парламентских партий в поддержку действующего Президента, коалиция вместе с неправительственными организациями, различными республиканскими объединениями и многочисленными гражданскими активистами.

«Наша стратегия предельно проста и прагматична. На президентских выборах мы поддерживаем Касым-Жомарта Токаева и Народная партия будет перманентно оказывать поддержку и одновременно давление в хорошем смысле на Главу государства, чтобы он стал народным Президентом в ближайшие 7 лет. Потому что интересы народа и страны для нас превыше всего. И призываем все парламентские партии, все зарегистрированные и незарегистрированные политические партии сделать то же самое. Но на парламентских выборах мы пойдем врозь. Наша цель - победить и сформировать Правительство народного доверия. Таким образом, вырисовывается новый общественный договор: партии поддерживают действующего беспартийного Президента в обмен на регистрацию всех новых партий и создании условий для честных и конкурентных выборов именно в парламент. Только так претворится в жизнь стратегическая формула президента Токаева: «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство», - добавил Ермухамет Ертысбаев.

Другие члены партии, в частности первый заместитель НПК Айкын Конуров, аким Астараханского сельского округа Аккайынского района СКО Руслан Кабатаев, председатель Мангыстауского областного филиала партии Роза Махамбетова выступили с речью и заявили о том, что поддержат кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в Президенты РК.