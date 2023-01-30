Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первоначально в списке было больше 120 человек, мы решили сократить список с учетом реального распределения мест. Народная партия Казахстана на выборы депутатов Мажилиса Парламента представлена в количестве 52 человек», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана.
Спикер отметил, что в список включены представители шести разных национальностей. Представительство женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составляет 32,6% .
На съезде был утвержден следующий список:
|
ФИО
|
Регион
|
Место работы и должность
|
Дата рождения
|
Нац-ть
|
Квота
|
Ертысбаев Ермухамет Кабидинович
|
Астана
|
Председатель НПК
|
19.11.1956
|
Казах
|
Смирнова Ирина Владимировна
|
Астана
|
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
|
21.07.1960
|
Русская
|
женщина
|
Танашева Гаухар Шаймерденовна
|
Алматы
|
Руководитель КФ «Объединение Матерей Казахстана»
|
29.11.1974
|
Казашка
|
женщина
|
Милютин Александр Александрович
|
Астана
|
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
|
25.01.1960
|
Русский
|
Досмухамбетова Балжан Ибатовна
|
Атырауская область
|
Председатель Атырауского областного филиала НПК
|
08.07.1964
|
Казашка
|
женщина
|
Темирханов Талгат Кенесович
|
Астана
|
Заместитель Председателя НПК
|
29.06.1987
|
Казах
|
Нуралин Асылбек Жамашевич
|
Астана
|
Председатель РОО «Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков» Казпрофметалл«
|
14.05.1959
|
Казах
|
Шоканов Нурсултан Нурланович
|
Алматы
|
Председатель Алматинского городского филиала НПК
|
20.01.1986
|
Казах
|
Магеррамов Магеррам Мамедович
|
Астана
|
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
|
07.12.1971
|
Азербайджанец
|
Жундыбаев Толеужан Дуйсентаевич
|
Алматинская область
|
Председатель Алматинского областного филиала НПК
|
24.06.1968
|
Казах
|
Кушкалиев Хаким Дюйсешович
|
Атырауская область
|
Независимый член Совета директоров «НИИ кардиологии и внутренних болезней»
|
05.04.1962
|
Казах
|
Бастаубаева Жанат Абдуалиевна
|
Жамбылская область
|
Председатель Жамбылского областного филиала НПК
|
12.03.1963
|
Казашка
|
женщина
|
Махаметалев Мамтимин Бутрханович
|
Алматы
|
Член коллегии адвокатов г. Алматы
|
17.04.1960
|
Уйгур
|
Каримов Тауфик Акрамович
|
Астана
|
Заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир
|
01.02.1958
|
Татарин
|
Сейтжан Кенжегул Социалулы
|
Алматы
|
Генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола»
|
29.07.1982
|
Казах
|
Лицо с ограниченными возможностями
|
Керимбеков Серик Суйгенбаевич
|
Алматы
|
Председатель Попечительского совета Фонда «СК NAMYS»
|
15.04.1972
|
Казах
|
Алимбеков Мусабек Тургынбекович
|
Жамбылская область
|
Независимый директор АО «Bank RBK»
|
04.01.1954
|
Казах
|
Кисиков Бекнур Сейтжанович
|
Алматы
|
Член Общественного совета Алматы
|
12.12.1973
|
Казах
|
Ергалиев Куат Файзуллиевич
|
Астана
|
Председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения «ARTSPORT.KZ»
|
10.08.1970
|
Казах
|
Максутов Калел Мухатаевич
|
Карагандинская область
|
Председатель Карагандинского областного филиала НПК
|
23.05.1964
|
Казах
|
Асылбеков Асхат Зейноллаевич
|
Алматы
|
Заместитель Председателя НПК
|
05.08.1968
|
Казах
|
Джандарбеков Ирыскельди Абдилхаевич
|
Акмолинская область
|
Заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».
|
14.01.1959
|
Казах
|
Медиева Гульбазар Акыловна
|
Астана
|
Руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института «Зеленый Мост»
|
18.03.1973
|
Казашка
|
женщина
|
Ауезова Эльмира Тугельбаевна
|
Алматы
|
Доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби
|
16.03.1970
|
Казашка
|
женщина
|
Жунисхан Ермухан
|
Жетысуская область
|
Председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК
|
26.08.1964
|
Казах
|
Курманбаев Санат Нуроллаевич
|
Астана
|
Адвокат
|
16.11.1982
|
Казах
|
Мукашев Сериккали Жунисбекович
|
Астана
|
Заместитель Председателя НПК
|
02.11.1970
|
Казах
|
Аппасова Найля Темиргалиевна
|
Астана
|
Советник Председателя Народной партии Казахстана
|
13.11.1980
|
Казашка
|
Женщина
|
Жумагулов Ергали Сергалиевич
|
СКО
|
Председатель СКО филиала НПК
|
22.04.1977
|
Казах
|
Балтабайкызы Нурия
|
г.Астана
|
Председатель «Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана»
|
05.05.1975
|
Казашка
|
Женщина
|
Конуров Айкын Ойратович
|
Астана
|
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
|
27.11.1972
|
Казах
|
Нугманова Гаухар Кокеновна
|
Павлодарская область
|
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
|
11.07.1970
|
Казашка
|
Женщина
|
Мусин Кайрат Маратович
|
ВКО
|
Председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК
|
20.07.1960
|
Казах
|
Березуцкая Ольга Ивановна
|
Костанайская область
|
Сотрудник Костанайского филиала НПК
|
20.12.1987
|
Казах
|
Женщина
|
Нияз Әбдірашит Мұқырұлы
|
Мангистауская область
|
Председатель Мангистауского областного филиала НПК
|
14.03.1971
|
Казах
|
Камбарова Зухра Медеукызы
|
Туркестанская область
|
Председатель Туркестанского областного филиала НПК
|
07.07.1964
|
Казашка
|
Женщина
|
Мамытхан Мукан
|
Алматинская область
|
Заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК
|
10.06.1957
|
Казах
|
Родионов Сергей Владимирович
|
Абайская область
|
Директор КГУ «Средняя школа №34»
|
01.07.1972
|
Русский
|
Асанов Марат Владимирович
|
ЗКО
|
Глава КХ «Мар-Эль»
|
15.12.1977
|
Казах
|
Ни Вадим Павлович
|
Алматы
|
Председатель попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд»
|
20.03.1968
|
Кореец
|
Оразханов Нурдаулет Амантаевич
|
Астана
|
Председатель Астанинского городского филиала НПК
|
19.05.1983
|
Казах
|
Умаров Баймырза Абденхаевич
|
Шымкент
|
Заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК
|
29.06.1965
|
Казах
|
Сұңқар Ислам Еркінұлы
|
Астана
|
Заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК
|
12.07.1995
|
Казах
|
Молодежь
|
Жумабекова Раушан Бабуровна
|
Астана
|
Сотрудник центрального аппарата НПК
|
05.11.1996
|
Казашка
|
Женщина/молодежь
|
Газалиева Меруерт Арстановна
|
Карагандинская область
|
Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Астана».
|
03.08.1982
|
Казашка
|
Женщина
|
Калжанов Бакытбек Бостандыкович
|
Алматы
|
Генеральный директор ТОО «Management 125NS»
|
25.11.1979
|
Казах
|
Кабдышева Алия Болатовна
|
Павлодарская область
|
Директор ТОО «Сахлстрой»
|
21.12.1980
|
Казашка
|
Женщина
|
Толегенова Нургуль Айтылеукызы
|
Кызылординская область
|
Председатель Кызылординского областного филиала РОО «ARTSPORT.KZ»
|
23.02.1989
|
Казашка
|
Женщина/молодежь
|
Жаксылык Кахарман Еркынайулы
|
Жетысуская область
|
Председатель филиала НПК области Жетысу
|
25.11.1980
|
Казах
|
Туремуратов Талгат
|
Актюбинская область
|
Председатель Актюбинского областного филиала НПК
|
05.01.1985
|
Казах
|
Арапбаев Сакен Асетулы
|
Туркестанская область
|
Заместитель генерального директора ТОО «Алматы Газ Казахстан»
|
01.01.1967
|
Казах
|
Капаров Рустем Амангельдиевич
|
Улытауская область
|
Главный специалист ТОО «Казахсмыс»
|
10.09.1972
|
Казах
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента
по мажоритарной системе от Народной партии Казахстана
|
№
|
ФИО
|
Регион
|
Место работы и должность
|
Дата рождения
|
Нац-ть
|
1.
|
Исаев Рустам Муратович
|
г.Астана
|
Заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанская Жилищная Компания»
|
05.05.1975
|
Казах
|
2.
|
Бадигуль
|
г. Алматы
|
Директор ИП «Семсер»
|
25.05.1970
|
Казашка
|
3.
|
Аманжолов Нурали Хамракулович
|
г. Алматы
|
Президент Объединение Юридических Лиц «Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ»
|
29.07.1970
|
казах
|
4.
|
Наргозиев Ильяс Жумабекович
|
г. Шымкент
|
Аудитор НАО «Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога»
|
10.04.1970
|
Казах
|
5.
|
Курумбаев Надир Шамуратович
|
ЗКО
|
Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО
|
03.09.1984
|
Казах
|
6.
|
Алипбергенов Махмут Касланович
|
Карагандинская область
|
Советник генерального директора «Алтай Полиметалы»
|
18.09.1964
|
Казах
|
7.
|
Султангазин Ерулан Берикович
|
Костанайская область
|
Директор ТОО «Ренегат»
|
20.10.1980
|
Казах
|
8.
|
Носик Вячеслав Иванович
|
Павлодарская область
|
Директор ТОО ПКФ «Рыбный мир»
|
03.10.1967
|
Казах
|
9.
|
Харбедия Омари Омианович
|
СКО
|
Директор ТОО «NK Cargo»
|
31.03.1967
|
Грузин
|
10.
|
Ботбай Оралбек Кожамжарулы
|
Туркестанская область
|
Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам
|
02.05.1967
|
казах
|
11.
|
Жунисов Бакытжан Кулбаевич
|
Туркестанская область
|
Директор ИП «Жасыл Аймақ»
|
31.03.1963
|
Казах
|
12.
|
Каленова Аксана Александровна
|
ВКО
|
Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО «ВК центр медиации и права»Альтернатива«
|
17.01.1981
|
Русская
|
13.
|
Сапаров Нуржан Рахимжанович
|
Улытауская область
|
Машинист подземного электровоза ТОО «Корпорация Казахмыс»
|
16.11.1978
|
Казах
|
14.
|
Жунусов Загит Ныгметжанович
|
Карагандинская область
|
Начальник ЦРМП РМЗ АО «АрселорМиталл Темиртау»
|
04.12.1964
|
Казах
|
15.
|
Султанмахмет Санболат
|
Жетысуская область
|
Директор КХ
|
09.02.1981
|
Казах
Фото: qhp.kz