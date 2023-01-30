Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоначально в списке было больше 120 человек, мы решили сократить список с учетом реального распределения мест. Народная партия Казахстана на выборы депутатов Мажилиса Парламента представлена в количестве 52 человек», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана.

Спикер отметил, что в список включены представители шести разных национальностей. Представительство женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составляет 32,6% .

На съезде был утвержден следующий список:

ФИО Регион Место работы и должность Дата рождения Нац-ть Квота Ертысбаев Ермухамет Кабидинович Астана Председатель НПК 19.11.1956 Казах Смирнова Ирина Владимировна Астана экс-Депутат Мажилиса Парламента РК 21.07.1960 Русская женщина Танашева Гаухар Шаймерденовна Алматы Руководитель КФ «Объединение Матерей Казахстана» 29.11.1974 Казашка женщина Милютин Александр Александрович Астана экс-Депутат Мажилиса Парламента РК 25.01.1960 Русский Досмухамбетова Балжан Ибатовна Атырауская область Председатель Атырауского областного филиала НПК 08.07.1964 Казашка женщина Темирханов Талгат Кенесович Астана Заместитель Председателя НПК 29.06.1987 Казах Нуралин Асылбек Жамашевич Астана Председатель РОО «Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков» Казпрофметалл« 14.05.1959 Казах Шоканов Нурсултан Нурланович Алматы Председатель Алматинского городского филиала НПК 20.01.1986 Казах Магеррамов Магеррам Мамедович Астана экс-Депутат Мажилиса Парламента РК 07.12.1971 Азербайджанец Жундыбаев Толеужан Дуйсентаевич Алматинская область Председатель Алматинского областного филиала НПК 24.06.1968 Казах Кушкалиев Хаким Дюйсешович Атырауская область Независимый член Совета директоров «НИИ кардиологии и внутренних болезней» 05.04.1962 Казах Бастаубаева Жанат Абдуалиевна Жамбылская область Председатель Жамбылского областного филиала НПК 12.03.1963 Казашка женщина Махаметалев Мамтимин Бутрханович Алматы Член коллегии адвокатов г. Алматы 17.04.1960 Уйгур Каримов Тауфик Акрамович Астана Заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир 01.02.1958 Татарин Сейтжан Кенжегул Социалулы Алматы Генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола» 29.07.1982 Казах Лицо с ограниченными возможностями Керимбеков Серик Суйгенбаевич Алматы Председатель Попечительского совета Фонда «СК NAMYS» 15.04.1972 Казах Алимбеков Мусабек Тургынбекович Жамбылская область Независимый директор АО «Bank RBK» 04.01.1954 Казах Кисиков Бекнур Сейтжанович Алматы Член Общественного совета Алматы 12.12.1973 Казах Ергалиев Куат Файзуллиевич Астана Председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения «ARTSPORT.KZ» 10.08.1970 Казах Максутов Калел Мухатаевич Карагандинская область Председатель Карагандинского областного филиала НПК 23.05.1964 Казах Асылбеков Асхат Зейноллаевич Алматы Заместитель Председателя НПК 05.08.1968 Казах Джандарбеков Ирыскельди Абдилхаевич Акмолинская область Заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана». 14.01.1959 Казах Медиева Гульбазар Акыловна Астана Руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института «Зеленый Мост» 18.03.1973 Казашка женщина Ауезова Эльмира Тугельбаевна Алматы Доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби 16.03.1970 Казашка женщина Жунисхан Ермухан Жетысуская область Председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК 26.08.1964 Казах Курманбаев Санат Нуроллаевич Астана Адвокат 16.11.1982 Казах Мукашев Сериккали Жунисбекович Астана Заместитель Председателя НПК 02.11.1970 Казах Аппасова Найля Темиргалиевна Астана Советник Председателя Народной партии Казахстана 13.11.1980 Казашка Женщина Жумагулов Ергали Сергалиевич СКО Председатель СКО филиала НПК 22.04.1977 Казах Балтабайкызы Нурия г.Астана Председатель «Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана» 05.05.1975 Казашка Женщина Конуров Айкын Ойратович Астана экс-Депутат Мажилиса Парламента РК 27.11.1972 Казах Нугманова Гаухар Кокеновна Павлодарская область экс-Депутат Мажилиса Парламента РК 11.07.1970 Казашка Женщина Мусин Кайрат Маратович ВКО Председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК 20.07.1960 Казах Березуцкая Ольга Ивановна Костанайская область Сотрудник Костанайского филиала НПК 20.12.1987 Казах Женщина Нияз Әбдірашит Мұқырұлы Мангистауская область Председатель Мангистауского областного филиала НПК 14.03.1971 Казах Камбарова Зухра Медеукызы Туркестанская область Председатель Туркестанского областного филиала НПК 07.07.1964 Казашка Женщина Мамытхан Мукан Алматинская область Заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК 10.06.1957 Казах Родионов Сергей Владимирович Абайская область Директор КГУ «Средняя школа №34» 01.07.1972 Русский Асанов Марат Владимирович ЗКО Глава КХ «Мар-Эль» 15.12.1977 Казах Ни Вадим Павлович Алматы Председатель попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд» 20.03.1968 Кореец Оразханов Нурдаулет Амантаевич Астана Председатель Астанинского городского филиала НПК 19.05.1983 Казах Умаров Баймырза Абденхаевич Шымкент Заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК 29.06.1965 Казах Сұңқар Ислам Еркінұлы Астана Заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК 12.07.1995 Казах Молодежь Жумабекова Раушан Бабуровна Астана Сотрудник центрального аппарата НПК 05.11.1996 Казашка Женщина/молодежь Газалиева Меруерт Арстановна Карагандинская область Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Астана». 03.08.1982 Казашка Женщина Калжанов Бакытбек Бостандыкович Алматы Генеральный директор ТОО «Management 125NS» 25.11.1979 Казах Кабдышева Алия Болатовна Павлодарская область Директор ТОО «Сахлстрой» 21.12.1980 Казашка Женщина Толегенова Нургуль Айтылеукызы Кызылординская область Председатель Кызылординского областного филиала РОО «ARTSPORT.KZ» 23.02.1989 Казашка Женщина/молодежь Жаксылык Кахарман Еркынайулы Жетысуская область Председатель филиала НПК области Жетысу 25.11.1980 Казах Туремуратов Талгат Актюбинская область Председатель Актюбинского областного филиала НПК 05.01.1985 Казах Арапбаев Сакен Асетулы Туркестанская область Заместитель генерального директора ТОО «Алматы Газ Казахстан» 01.01.1967 Казах Капаров Рустем Амангельдиевич Улытауская область Главный специалист ТОО «Казахсмыс» 10.09.1972 Казах

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента

по мажоритарной системе от Народной партии Казахстана

№ ФИО Регион Место работы и должность Дата рождения Нац-ть 1. Исаев Рустам Муратович г.Астана Заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанская Жилищная Компания» 05.05.1975 Казах 2. Бадигуль г. Алматы Директор ИП «Семсер» 25.05.1970 Казашка 3. Аманжолов Нурали Хамракулович г. Алматы Президент Объединение Юридических Лиц «Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ» 29.07.1970 казах 4. Наргозиев Ильяс Жумабекович г. Шымкент Аудитор НАО «Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога» 10.04.1970 Казах 5. Курумбаев Надир Шамуратович ЗКО Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО 03.09.1984 Казах 6. Алипбергенов Махмут Касланович Карагандинская область Советник генерального директора «Алтай Полиметалы» 18.09.1964 Казах 7. Султангазин Ерулан Берикович Костанайская область Директор ТОО «Ренегат» 20.10.1980 Казах 8. Носик Вячеслав Иванович Павлодарская область Директор ТОО ПКФ «Рыбный мир» 03.10.1967 Казах 9. Харбедия Омари Омианович СКО Директор ТОО «NK Cargo» 31.03.1967 Грузин 10. Ботбай Оралбек Кожамжарулы Туркестанская область Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам 02.05.1967 казах 11. Жунисов Бакытжан Кулбаевич Туркестанская область Директор ИП «Жасыл Аймақ» 31.03.1963 Казах 12. Каленова Аксана Александровна ВКО Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО «ВК центр медиации и права»Альтернатива« 17.01.1981 Русская 13. Сапаров Нуржан Рахимжанович Улытауская область Машинист подземного электровоза ТОО «Корпорация Казахмыс» 16.11.1978 Казах 14. Жунусов Загит Ныгметжанович Карагандинская область Начальник ЦРМП РМЗ АО «АрселорМиталл Темиртау» 04.12.1964 Казах 15. Султанмахмет Санболат Жетысуская область Директор КХ 09.02.1981 Казах

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