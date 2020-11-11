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Народная партия Казахстана избрала членов Центрального Комитета

11 Ноября 2020 16:23
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Народная партия Казахстана избрала членов Центрального Комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Народная партия Казахстана» избрала членов Центрального Комитета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, сегодня проходит XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана. Ранее сообщалось, что в ходе съезда партия сменила свое название на Народную партию Казахстана.

«У нас утверждено равное представительство в Центральном комитете от всех 14 регионов и трех городов республиканского значения. Количество членов Центрального комитета составляет 34 человека», - сказал секретарь ЦК партии Жамбыл Ахметбеков.

Участники съезда проголосовали за избрание новых членов Центрального Комитета.

Добавим, что в ходе съезда было предложено утвердить решение мандатной комиссии партии.


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#Политические партии   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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