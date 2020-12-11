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Народная партия Казахстана будет взаимодействовать с РОО «URANkz»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Декабря 2020, 17:36
Народная партия Казахстана будет взаимодействовать с РОО «URANkz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Народная партия Казахстана будет взаимодействовать с РОО «URANkz». Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Конуров напомнил, что недавно произошла трансформация партии с изменением ее названия.

«Но сегодняшние условия требуют другого подхода к решению многих народных проблем. Мы преобразовали партию, расширили свою политическую платформу, пригласили к сотрудничеству все силы, всех тех, кто солидарен с нами», - сказал А.Конуров.

По его словам, сейчас Народная партия сотрудничает с РОО «URANkz», актив которого вступил в партию.

В свою очередь, представитель движения Айбек Паяев рассказал, что, в рамках акции «Красный автобус», проведенной РОО «URANkz», активисты движения побывали в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ознакомились с состоянием жилых домов, построенных в СКО в рамках программы «Енбек». Выяснилось, что качество строительства очень низкое. В той же области активисты посетили село Становое, где нет питьевой воды. Кроме того, в селе Каргалы Актюбинской области более 20 семей живут в вахтовых контейнерах.


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